Entrada y coqueteo: la jugadora de Gran Hermano que le tiró onda a Fabio Agostini en su primer día

Ni bien lo vio entrar, reaccionó con una señal tajante que llamó la atención de todos: antes de que él siquiera definiera dónde dormir, se acercó a su cama y giró la foto de su ex, Lucas, a quien había dejado en pleno vivo para poder moverse sin ataduras dentro del reality.

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Pero claro que eso no fue todo. Porque acto seguido subió aún más la apuesta y terminó compartiendo con el joven europeo una suerte de cena romántica con la comida que el Big dejó para Fabio en su primera noche dentro de la casa. Lejos de mostrarse distante, él demostró complicidad y comodidad junto a ella, mientras comenzaron a intercambiar información de sendos realities.

La escena dejó al descubierto la evidente química entre ambos, pero también marcó un quiebre dentro del juego: Franco Zunino quedó fuera de eje, protagonizando lo que muchos definen como su “peor noche” en la casa, fulminado y ninguneado frente a todos.

Luana Fernánez y Fabio Agostini - GH

Por qué el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano generó las más incómodas reacciones en la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una velada completamente distinta con el desembarco de Fabio Agostini, quien irrumpió en escena con personalidad fuerte y logró alterar el clima del reality apenas pisó el umbral.

Su ingreso se dio tras la partida de Sol Abraham, quien dejó el programa para sumarse a La casa de los famosos como parte del ya habitual intercambio entre formatos. En la previa, Santiago del Moro organizó la dinámica y les pidió a los jugadores que se ubicaran en el jardín, repitiendo una mecánica que ya se había visto en otros ingresos, como el de Grecia Colmenares.

Una vez que apareció en pantalla, el español concretó su entrada y no pasó desapercibido. Con una sonrisa amplia, lanzó: "Hola Argentina. ¡Qué linda casa!", dejando en claro su entusiasmo inicial. Acto seguido, buscó marcar su postura dentro del juego con una frase que no tardó en generar repercusión: "Vengo en son de paz, no quiero pelear y quiero pasarla bien".

El recibimiento fue variado. Algunos participantes reaccionaron con efusividad, como Pincoya, quien lo recibió mate en mano y con evidente entusiasmo. Por su parte, Luana Fernández, que minutos antes había simulado un desmayo al enterarse de quién ingresaba, se mostró atenta y no le quitó la mirada de encima.

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Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Hubo quienes optaron por la cautela, observando cada movimiento desde cierta distancia, analizando el impacto que podría tener el nuevo jugador. Apodado “El Galáctico”, su llegada despertó curiosidad inmediata y también dejó en evidencia tensiones latentes entre los participantes.

Ya instalado, Fabio Agostini recorrió la casa acompañado por la participante chilena y Daniela De Lucía, mientras el resto seguía de cerca cada gesto. Durante ese primer paseo, incluso comparó la estructura del programa y deslizó que la versión argentina le resultaba más amplia que la mexicana, marcando así su primera impresión del lugar.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Yanina Zilli, al verlo ingresar a una de las habitaciones, lanzó sin filtro: "En esta habitación están las mujeres más lindas, yo me quedaría acá".

En paralelo, Luana Fernández continuó con su estrategia, esta vez desde un perfil más sutil. Mientras se retocaba el labial, lo seguía con la mirada, dejando en claro su interés sin necesidad de decir una palabra y aportando una cuota extra de tensión al ambiente.