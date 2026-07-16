Susana Roccasalvo sorprendió con su cábala hot para alentar a la Selección Argentina 

Además, la periodista había aclarado: "La tanga me acompaña nada más, la traigo hasta al programa". De esta manera, dejó en claro que su cábala consistía en llevar consigo los amuletos durante los partidos y no en utilizarlos de la manera tradicional.

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, Susana Roccasalvo volvió a recurrir a sus objetos de la suerte y decidió mostrarlos nuevamente a través de sus Instagram Stories. Con el equipo nacional instalado en la final, la periodista continúa apostando al ritual que ya le había funcionado en el pasado.

La victoria ante el conjunto inglés también dio lugar a un festejo especial para la conductora, quien, después del partido, se reunió con sus vecinos en un bar cercano a su casa para celebrar el contundente resultado conseguido por la Selección Argentina.

Ahora, con la final por delante, la cábala deberá repetirse una vez más. Y si el equipo logra consagrarse campeón, Susana Roccasalvo tendrá que guardar cuidadosamente sus particulares amuletos para volver a sacarlos en el próximo Mundial, tal como manda toda buena cábala futbolera.

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinellil tras el polémico gesto del arquero inglés

El partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 estuvo lejos de ser un encuentro convencional. Desde la previa, el clima de tensión se hizo sentir y la intensidad se trasladó rápidamente al campo de juego. Marcelo Tinelli, presente en el estadio de Estados Unidos, siguió el desarrollo del duelo y reflejó sus sensaciones a través de sus redes sociales.

El comienzo no fue sencillo para la Scaloneta, que debió soportar la presión del conjunto inglés durante los primeros pasajes del encuentro. A la dificultad deportiva se sumaron varios cruces y provocaciones entre los futbolistas, en un partido que tuvo todos los condimentos propios de una semifinal mundialista.

Uno de los momentos que más bronca generó entre los hinchas argentinos se produjo luego del gol de Anthony Gordon, que puso a Inglaterra en ventaja. Tras convertir, el arquero Jordan Pickford protagonizó una polémica celebración frente a la tribuna argentina: se tomó los genitales y realizó un gesto obsceno que fue interpretado como una provocación innecesaria.

Pero el desarrollo del partido le permitió a la Selección Argentina tener su desquite. El equipo conducido por Lionel Scaloni reaccionó, logró revertir el resultado y terminó imponiéndose de manera contundente. Después de los goles argentinos, Cristian “Cuti” Romero aprovechó la oportunidad para devolverle la provocación al arquero inglés y celebró el triunfo frente a un Pickford visiblemente derrotado.

La secuencia fue compartida por Marcelo Tinelli, quien publicó tanto el festejo del defensor argentino como las imágenes del polémico gesto que había realizado previamente el arquero rival.

“Chau Pickford. No te salvaron ni todos los burros grandotes que pusieron para defender. Agarrate lo que quieras. Lo que no pudiste agarrar son las de Enzo y el cabezazo de Lautaro JAJA. 'El que no salta es un inglés' ???????”, escribió, completamente eufórico, el conductor y reconocido fanático del fútbol.