Escándalo e insultos: la violenta reacción de Juan Di Natale al ser abordado por las cámaras de LAM

“Vos sos un hijo de puta, un boludo. ¿Queres que nos saludemos bien? No te hagas el rudo porque vamos ponernos rudos los dos. Ya está, lo nuestro ya terminó mi amor, ya está”, disparó Di Natale al ver al movilero de LAM.

Pero eso no fue lo peor, porque acto seguido exclamó: “Anda vos con tu petisito, anda. Pet… al petiso y a mí no me jodas más. Lo que hiciste la otra vez fue sucio así que no me jodas más, ya está, listo, chau. Anda a laburar”.

Demostrando un claro ensañamiento con el ciclo de Ángel, se dirigió a otro programa que también estaba a la espera de su palabra y sentenció: “Chicos discúlpeme pero con este salame acá no puedo laburar".

En eso el movilero le pidió calmar las aguas pero sus palabras hicieron el efecto contrario. "¿Qué baja un cambio pelotu…? Tarado, forro, no bajo un cambio un carajo. No te hablo nada bien, salí, salame. ¿Quién me creo que soy? Soy el boludo al que viniste a buscar hoy”, reaccionó.

Juan Di Natale le tiró un tremendo palito a Andy Kusnetzoff: "No es un lugar..."

Juan Di Natale debutará este sábado con La casta está en orden, un programa de humor político que conducirá junto a Agustina Kämpfer y que se verá por El Nueve. En diálogo con Pronto, el periodista habló sobre su nuevo proyecto y recordó su paso por Caiga quien Caiga.

En ese contexto, cuando le preguntaron por Andy Kusnetzoff, Di Natale le tiró un filoso palito a su excompañero de CQC. "Andy no me invitó, pero no es un lugar en el que me interese mucho estar tampoco", aseguró el comunicador sobre P.H., Podemos Hablar (Telefe).

También le consultaron por una anécdota de esa época que involucraba a Mario Pergolini. "Cuando había que hablar con Mario te mandaban a vos porque eras el que sabía hablar con él, ¿es cierto?", le preguntaron.

"No era cuando había que hablar con Mario sino que había un momento difícil para la producción de CQC, que era el momento previo a la salida al aire del programa, cuando los conductores veíamos el material que íbamos a presentar. Y ahí a veces había una mirada muy crítica de parte del conductor del programa, y yo tal vez era el que tenía la mirada más amigable con respecto al trabajo de la producción, y a eso se refería la historia", reflexionó.