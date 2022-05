¡Escándalo en El hotel de los famosos! Matilda Blanco furiosa por las bromitas de algunos de los huéspedes

Martin Salwe tierra.jpg Martín Salwe y Emiliy Lucius echaron tierra en las camas de los integrantes del staff en El hotel de los famosos, lo que desató la ira de Matilda Blanco.

Ya dentro del cuarto todos los integrantes de staff enterados de lo ocurrido, Silvina Luna advirtió molesta “Esto se está desbandando mal”, mientras Walter Queijeiro disparó enojado “Esto es para ir y cagarse a piñas, patear el fuego y romperle la cabeza a uno”. Y como si esto fuera poco, Alex Caniggia se acercó para complicar más las cosas echándole la culpa a Locho, que nada tenía que ver en realidad.

De esta manera, en un acto impulsivo Matilda Blanco insultó y echó a Locho de la covacha al grito de “Escuchame una cosa, pedazo de idiota. Salí de este lugar. Andate, sos huésped”. Mientras que Loccisano, sin entender la reacción sólo atinó a preguntar “Pará, ¿por qué me bardea a mí?”.

matidla blanco enojada 2.jpg Matilda Blanco furiosa en la covacha, tras la nueva jodita que sufrió el staff por parte de Martín Salwe en El hotel de los famosos.

Pero eso no fue todo, porque la asesora de moda también emprendió contra la ex Bandana. “Y que Lissa no entre porque no tengo ganas de ver a ningún topo cerca mío. La voy a matar” gritó Matilda, pero la respuesta de Lissa no fue menor. “Agárrense las mierditas con quien corresponda, no me metan en sus mierdas. Es lo único que les pido, conmigo no se metan” puso los puntos la cantante.

Leo García reveló quién cree que ganará El hotel de los famosos

Leo García fue participar de El hotel de los famosos, pero no aguantó la convivencia y decidió abandonar el reality. Pasado un tiempo ya y con el reality realmente instalado en las noches de la tv, este 25 de mayo visitó el piso de Intrusos y reveló quién cree que ganará el programa.

leo-garcia.jpg Leo García, cantante.

"Ojalá que gane Alex Caniggia. Está armando como para que gane él", comentó el intérprete de "Reírme más". "Para mí no gana", acotó Marcela Tauro. "Bueno, entonces van a ganar los malos", retrucó García, en referencia a sus rivales dentro del juego, Chanchi Estévez y Martín Salwe.

Asimismo, artista mencionó que Locho Loccisano es otro de sus candidatos para ganar. "Lo conozco de Combate. Me parece divino y somos amigos", cerró.