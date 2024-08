El dramático momento que vivió un periodista al entrevistar a Furia: grave acusación

Fue en la previa al show de Ciro y los Persas en el Movistar Arena, tras intentar en la nota que la tatuada charlara con su ex compañera de reality Catalina Gorostidi.

"Fue el día viernes en la previa al show de Ciro. Furia había sido convocada por una marca al igual que Cata y nosotros estábamos haciendo algunas notas. Cuando intento entrevistarla, le pregunto si la puedo sumar a Cata que justo había llegado, me dice que no, y eso fue lo que se vio", comenzó el cronista.

Embed

"A los dos minutos vuelve al sector de prensa y me empieza a decir de todo, literalmente como la veían en el reality me atacó durante veinte minutos. Me pidió que borrara la nota, a lo cual le expliqué que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido y no lo quiso entender", continuó Rodrigo Bar.

Y contó: "Me dijo que me tenía que dedicar al deporte. Me dijo p… malo, que era un chimentero de mier…, y después empezó a amenazarme. Primero me dijo que me iba a mandar una carta documento, a lo que yo le respondí ‘no te preocupes, hacé lo que quieras’”.

“Después de amenazarme con la carta documento unas cinco veces, me dijo yo tenía que tener miedo porque tenía un fandom importante, que me los iba a mandar, que era muy poderosa, que yo no la conocía a ella pero ella sí a mí", siguió sobre ese momento de discusión con la ex GH.

Rodrigo explicó el motivo que lo llevó a hablar del detrás de escena de la entrevista: “No pensaba hablar del tema, pero subieron la nota y me indignó bastante que en varios comentarios le decían ‘ay, se comportó como una reina’ y ella respondía diciendo ‘sí, estuvo todo a la vista’. A la vista no estuvo nada…”. En tanto, dejó en claro que "había personas de seguridad del evento que se acercaron a mí y personas de otros medios".

“Tampoco de mi parte fue ir al choque, sino todo lo contrario. Le decía ‘discúlpame si te molestó’, ‘te agarré del brazo y te pregunté si podíamos acercar a Cata’. Ella se ve que no quería entender, estaba sacada de sus casillas”, aseguró el notero sobre su intención de no generar ningún conflicto en la entrevista a la tatuada.

“Me mata su doble moral porque en la discusión me decía chimentero, incluso en las redes puso que va contra la gente que hace chismes y, sin embargo, hoy la estuve escuchando en el streaming que hace Carajo y estuvo hablando una hora sobre lo que pasó con Tamara Pettinato, lo que dijo Flor Peña y quién estuvo o no en la Casa Rosada. Que yo sepa, eso también es chisme”, concluyó el periodista.

Embed

Inesperadamente Furia le puso los puntos a Laura Ubfal: "La primicias las doy yo"

Ya es sabido que durante Gran Hermano 2023, Laura Ubfal fue una de las analistas que defendió a capa y espada la polémica participación de Juliana Furia Scaglione dentro de la casa.

Claro que al quedar fuera de competencia, Furia no sólo se desvinculó de Telefe, sino que comenzó a hacer streaming junto a Alex Caniggia y planea encaminar su carrera en el mundo del espectáculo.

Así las cosas, y paradójicamente, en las últimas horas la entrenadora fue más que picante al referirse a la famosa periodista de espectáculos.

Embed

Consultada por Socios del espectáculo, El Trece, sobre cómo está su relación con Ubfal, luego del cruce que mantuvo en X con ella cuando ésta adelantó que Furia estaba preparando un unipersonal y ella salió a desmentirla.

“Ella me contó que es periodista de espectáculos. Y me dijo que donde yo esté ella lo va a comunicar, pero las primicias las doy yo. Ella me re bancó cuando yo estuve adentro de la casa pero bueno, cuando son panelistas tienen que ser objetivos, no fanáticos”, disparó letal Scaglione dejándole en claro a la periodista cómo son las cosas para ella.