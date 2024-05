Escandaloso cruce entre las ex Gran Hermano Ximena Capristo y Romina Uhrig: "A mí, bajame la vocecita"

“Nadie está bardeando a la madre de Zoe. Lo único que dije, y mucha gente lo piensa, como Lu y como muchos, que los comportamientos de la madre no estaban bien, como por ejemplo como le habló a Zoe. Es lo que vi”, fue el comentario de la ex GH2022 que generó la desaprobación de Capristo.

Cruce Romina Uhrig y Ximena Capristo - captura La noche de los ex GH2023.jpg

Fue entonces que Romina terminó gritando: “Bueno, Negra. ¿¡Pero para qué estamos acá?!”, lo que desató la furia de Ximena. “¡Pará, pará, pará! A mí bajame la vocecita. ¡Conmigo, bajá un cambio!”, disparó desencajada.

Claro que en su defensa, la mujer de Gustavo Conti agregó enojadísima: “Yo no te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que arrancamos el programa. ¡No me rompas las pelotas!”.

Pero la ex GH2022 no se achicó. “ Bajá vos el tonito. Yo te estoy hablando muy bien y dejame opinar. Somos libres de opinar”, argumentó Uhrig mientras Capristo seguía firme en su postura: “Para mí la madre no perjudicó a la niña”.

“¿Para qué estamos acá? Vos tenés tu pensamiento y yo el mío. Acá nadie te está atacando”, prosiguió Romina, intentando hacer entrar en razones a su colega quien al verse acorralada atinó a bajar el tono de la palea al deslizar: “Recién me la tiraste... Así que bajemos un cambio todos”.

Embed

El crudo análisis de Romina Uhrig sobre la eliminación de Zoe de Gran Hermano: "La culpa fue..."

A menos de una semana de la eliminación de Zoe Bogach de Gran Hermano 2023 (Telefe) junto a su madre, dado que coincidió con el ingreso de familiares y amigos para darles fuerza a los participantes de cara a la recta final del juego, este viernes la exhermanita Romina Uhrig fue más que picante con la chica de Recoleta a la hora de analizar su salida del reality.

“Para mí, fue la culpa de tu mamá porque no te apoyó, lo dije antes. Además, cuando tu mamá hablaba acá afuera, te dejaba muy mal, y adentro de la casa dijo cosas muy feas que a la gente no le gustó. Entonces, yo creo que el gran porcentaje lo tuvo tu mamá”, disparó sin filtro la panelista de La noche de los ex frente a la propia Zoe.

Romina Uhrig y Zoe Bogach.jpg

“En vez de pensar en el juego de la hija, la madre pensó en ella, en mostrarse ella. Es mi pensamiento”, agregó contundente, si bien rápidamente Ximena Capristo intentó defender a Aixa Abasto asegurando que lo único que hizo fue apoyar a su hija.

Así, luego de escuchar las diferentes opiniones, Zoe tímidamente respaldó a su madre deslizando: “Yo no creo que sea así. No tenía idea de lo que pasaba acá afuera estando adentro, pero no lo tomo así. Creo que mi mamá me fue a acompañar”.