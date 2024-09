Esteban Lamothe confesó su fetiche sexual más particular: "Me gusta el olor a..."

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, dijo el artista en el ciclo Galanes en temporada baja, Blender. Y añadió que le gusta hacerlo con la "bombacha corrida" y "el algodón medio gastado".

A lo que su compañero agregó sobre sus preferencias en la intimidad: “Me gusta el olor a con... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, reconoció sin vueltas Esteban Lamothe.

“Que tenga un poquito de olor a con... Es verdad que las mujeres que se lavan mucho no tienen olor a nada, gusto a a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, cerró el actor bien picante.

esteban lamothe.jpg

Las insólitas fotos de Esteban Lamothe modelando en un cementerio

El actor Esteban Lamothe compartió unas fotos a través de su cuenta de Instagram en un cementerio de la localidad de Pasteur y dejó boquiabierto a sus seguidores.

Resulta que el actor hizo una escapada de fin de semana junto a su hijo Luis y en medio del paseo decidió realizar una especie de parodia sobre los influencers y por eso se tomó fotos en un cementerio.

Esteban Lamothe_cementerio.jpg

"Nos quedamos siendo un animal", escribió en el epígrafe de la publicación junto a varias fotos y videos. En las imágenes se lo puede ver al artista posar en esa necrópolis.

También hay fotos de su hijo con una estatua de vaca; un video del niño observando las tumbas y las lápidas en el cementerio, y otras imágenes de Lamothe y Luis con amigos. Por su parte, los seguidores no tardaron en reaccionar al posteo que tuvo más de 20 mil likes.

“Tenés que tener un canal de YouTube con viajes tuyos”; “En los cementerios se muere de amor y de frío… Decía una canción”; “Qué lindo y fachero”; “Qué original poseo para la foto”; “Esteban Lamorte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.