Benjamín Vicuña explicó el conmovedor motivo por el qué es tan especial su relación con Pampita

"Llama la atención el lindo vínculo que lograron con Carolina. ¿Cómo se hace?", le preguntó la periodista de la revista Hola! Argentina y la respuesta fue conmovedora.

"Voy a hablarte de las dos (Por Pampita y la China). Básicamente tiene que ver con poner las cosas en su lugar, valorar el pasado y lo mejor del pasado que en este caso son tus hijos. Se encarnan, los ves. Y velar por ellos. No hay muchas más vueltas", aseguró Benjamín.

"Con Carolina nos marca profundamente lo de Blanca. Es un vínculo que marca y por supuesto define la relación", sumó.

"No tengo que decirlo acá porque lo saben, pero deseo lo mejor para todos y, en especial, para las mujeres que amé. Les deseo felicidad, salud, abundancia, cariño... Y creo que lo tienen", concluyó el actor que buscó pedirle una tregua también a la China Suárez, con quien son padres de Magnolia y Amancio.

El gesto de Benjamín Vicuña que demuestra que está todo mal con la China Suárez

En medio de los festejos del cumpleaños de 30 de la China Suárez, Benjamín Vicuña tuvo un gesto que reveló que entre ellos está todo más que mal. La relación entre ambos actores se terminó en agosto, luego de 5 años y dos hijos, Amancio y Magnolia.

Si bien el comunicado fue tajante, se supo que el chileno intentó reconquistarla y viajó en octubre a Madrid donde ella estaba rodando una película, pero en medio de todo eso saltó a la luz el escándalo con Wanda Nara: la China charlaba con Mauro Icardi con fines sexuales.

Esto no le gustó nada al Benjamín Vicuña que hizo la valija y volvió al país y comenzó su búsqueda de nueva pareja. La China Suárez finalmente conoció a Armando Mena Navareño en Madrid y a los pocos meses se puso en pareja. Benjamín también conoció a Eli Sulichin en el cumpleaños de Ana, la hija de su ex Pampita, y se enamoró.

Cada uno en la suya no sirvió para apaciguar las aguas en la ex pareja, si no todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo las cosas entre la China Suárez y Benjamín Vicuña están peor.

Ellos coordinan el encuentro con sus dos hijos, que parece que también es un dolor de cabeza para ambos. Pero, como si esto fuera poco, ahora Vicuña dio un paso más en la desilusión y dejó de seguir en las redes a la mamá de la China.

Así lo confirmó Estefi Berardi. La nueva panelista de LAM (América TV) compartió en su Twitter una información que demuestra la mala relación entre los actores.

“Último momento. Benjamín Vicuña, dejó de seguir en Instagram a la madre de la China”, escribió la periodista.