Estefanía Berardi tuvo un inconveniente y abandonó el programa unos minutos: qué le pasó

“Pero a esta chica qué le pasa… a cada rato se va al baño, se hace pis a cada rato”, reflexionó la conductora sobre el increíble momento en pleno aire.

Luego de unos minutos, Berardi llegó algo apurada a tomar su posición en el estudio y ante la pregunta de Carmen, ella explicó qué le pasó sin ningún pudor: “Tomo mucho líquido acá y no puedo aguantar”.

Estefanía Berardi acusó a Laurita Fernández de bajarla de un programa

Estefanía Berardi lanzó una dura acusación contra Laurita Fernández el martes en LAM, América TV, cuando se hablaba del desembarco de Nicolás Cabré al mundo de las redes con su nueva cuenta en Instagram.

Ahí la panelista contó la interna que mantiene con la animadora de Bienvenidos a bordo, El Trece, quien la tendría prohibida para ser invitada al ciclo que produce Guido Kazcka.

"Sé que es algo personal, a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella", precisó Berardi. Y agregó: "Siempre me llevé súper bien pero a raíz de estas cosas que conté que son una pavada para mí... Ella me lo podría decir, tiene la confianza".

Y remarcó sobre su relación cordial con ella: "Tenía una re relación, amiga no". A lo que Nazarena Vélez acotó: "Si ella es la conductora y no te quiere invitar, la banco".

"Ahora entiendo cuando Mica Viciconte contaba que le sacó un laburo en la radio y que le hizo un poco esas cosas de sacarla a un lado", lanzó picante Estefanía Berardi.