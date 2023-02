Estefi Berardi acusó a El Chino Leunis de mentiroso y habló de su tuit sobre el abuso de Juan Martino a Flor Moyano

chino leunis sobre juan moyano y juan martino.jpg

Sin embargo, Estefi Berardi, amiga de Flor Moyano, reveló en LAM (América TV) que "Flor no le pidió nada al Chino Leunis y por eso no le contestó", aseguró.

Presente en el estudio, Roberto Castillo, abogado de la víctima, sumó que el conductor "le mandó dos renglones para poder mandar este tuit" y también confirmó que ella no le pidió en ningún momento que no hable del tema.

Para cerrar, Estefi sumó un dato clave y muy grave: "Flor quiso hacerse estudios luego de que él la penetre sin protección y la producción no la dejó". Tremendo.

Desgarrador relato de Flor Moyano sobre el abuso de Juan Martino

"En el baño comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin protección, de forma intempestiva. Me sentí peor que nunca, ultrajada y denostada. Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me enojo con él porque en un juego, en su accionar perverso y manipulador, me expone delante de todos, diciendo que no generaba nada. Luego, comienza a comportarse de manera violenta entre todos. La falta de intervención me dejaron con la única certeza que yo estaba sola frente a los abusos", relató Flor Moyano en su denuncia contra Juan Martino.

"Esa noche, me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre la sabiduría y la inteligencia, acto seguido me dice que no me asuste y me empieza a hacer una especie de ritual. Me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan", detalla Moyano.

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mi el dominio de este agresor sexual", continúa.