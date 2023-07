Estefi Berardi enfrentó filosa a Carmen Barbieri por sus dichos sobre el supuesto affaire con Fede Bal

Fue ahí cuando el periodista se atajó y culpando a Carmen aseguró: "Yo hice una pregunta nada más, ella podría haber respondido que si les creía.."

En ese sentido, Berardi continuó con su descargo y expresó: "A mi me da igual lo que responda, lo único que falta es que tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Que gracioso, siglo XXI".

Finalmente, ante la situación, Carmen decidió hacer una mea culpa y reconoció: "Estoy arrepentida, fue una bromita, le pedí disculpas. Era muy buena la nota, pero era pesada y cuando me preguntaron me salió decirlo porque pensé que estaba en mi programa, después ví que no".

Carmen Barbieri recordó la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal: "La pareja era..."

Carmen Barbieri estuvo el martes en el piso del ciclo Intrusos, América Tv, y entre otros temas se refirió a la escandalosa separación de Barbie Vélez y su hijo Fede Bal en el 2016, que terminó con graves denuncias cruzadas en la Justicia y un año más tarde a ambos sobreseídos de los cargos que se acusaban.

"Una etapa muy difícil para las dos familias, todo superé y aprendo de todo lo que me ha pasado. Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja, y que era tóxica la pareja", sentenció Carmen.

"Muy difícil pasar lo que pasamos. ¿Cómo no la voy a entender como mamá? (Por Nazarena). Yo puedo comprender a todas las madres y más a la otra parte y la familia, y también mi familia sufría y mucho", remarcó sobre ese complicado momento.

Y agregó sin mencionar ni a Nazarena ni Barbie: "La entiendo (a Nazarena), es lo que ella piensa y cree, está bien. Yo soy feliz que a su hija la vida le sonríe y se lo merece".

"Está bien que los dos fueron a la Justicia, hay que denunciar, hay que hacerlo", puntualizó la actriz y conductora. Y aclaró que nunca más se volvió a ver cara a cara de casualidad con ninguna de las dos: "He estado en los mismos lugares pero no nos cruzamos".