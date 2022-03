Eugenia Tobal realizó fuertes declaraciones sobre el levantamiento de Hogar dulce hogar

Luego, aseguró que se vivió algo muy lindo durante lo poco que duró el ciclo y que todos se tienen un gran cariño. “Agradecemos al canal, las cosas son así, algunas veces terminan antes de lo previsto, agradecemos a todos los participantes y a todos los que han querido participar y no han podido”, señaló.

“Yo estoy feliz. Realmente valoro el trabajo que han hecho y quiero reivindicar todo el trabajo que han hecho día a día acá. Nos volveremos a encontrar”, dijo, a modo de cierre y despedida del ciclo que la vio como conductora.

Eugenia Tobal: "Me quedé desocupada en muy poco tiempo"

Y a un mes y medio del final de Hogar dulce hogar, Tobal hizo fuertes declaraciones sobre el abrupto final: "Me quedé desocupada en muy poco tiempo. Realemnte quedé asomabrada lo que pasó, fue muy sopresivo. De entrada sabíamos que nos estaban poniendo en un horario muy complicado y una fecha muy complicada para salir al aire. Era un programa diferente y necesitaba un tiempo para que la gente se acostumbrara. Y cuando se acostumbró nos sacaron", arrojó la actriz en una entrevesita que se verá próximamente en el ciclo que conduce Andy Chiarello, Mamás Felices.

"Era un horario complicado donde tal vez la gente no prestaba demasaiada atención. Lo del cortoplacismo lo sé, lo entiendo, pero no me había pasado nunca. De hecho nosotros estuvimos tres meses y nos sacaron para poner otro programa que duró un mes", agregó Tobal en relación al ciclo que condujo Andrea Politti, Turno tarde, que también fue levantado por su bajísimo rating.

"No me voy a meter mucho en ese terrono porque no sé si me corresponde, pero me sorprendió tanto como al público. Esperábamos tener el tiempo suficiente para poder darle el tiempo para que se forme y se instale", cerró Eugenia Tobal.