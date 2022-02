El dolor de Eugenia Tobal por el final de su programa: "Me da mucha pena"

Además, en un Instagram live con sus seguidores, compartió: "A mí me encantó hacer el programa, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno... cosas que pasan en la tele. Hay un montón de preguntas, a nosotros también nos encantaba hacerlo, pero son cosas que pasan a veces".

Además defendió su propuesta: "Que el programa se termine no quiere decir que el programa no haya sido bueno. Nosotros estamos muy contentos con el programa que hicimos. Tal vez no era un programa para ese horario, para ese momento".

El futuro de Eugenia Tobal tras el abrupto final de su programa

Por último, Eugenia Tobal contó que va a realizar remodelaciones de casas mostrando el antes y el después con un formato para redes sociales, incluido YouTube.

"En breve vamos a empezar con una remodelación de una casa; el programita que va a salir por Instagram y YouTube, va a tener recomendaciones de todo, de decoración, arquitectos, albañiles, gasistas", detalló.