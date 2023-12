Eva Bargiela reveló por qué se separó de Facundo Moyano

Y reconoció: "Hoy me siento más liviana. Hubiera sido un error seguir porque por algo decidimos separarnos. Estábamos buscando cosas diferentes, en momentos diferentes y no nos estábamos entendiendo tanto. Me dolió muchísimo".

"Yo estaba en un programa muy expuesto (Bailando 2023) y hubiese preferido transitarlo de otra manera, también me hago cargo que es mi trabajo y es lo que yo lo elijo", agregó Eva Bargiela.

Y aclaró: "No estuvimos buscando ser papás, pero estuvo presente en los planes, sí, pero por algo no se dio. Y yo creo que todo es por algo. La gente me dice que tengo miedo a enamorarme y cero miedo. Me encantaría, quisiera formar una familia y por qué no volver a casarme".

Y sobre la confirmación en televisión de Facundo Moyano de la separación, que tanto ruido generó, Eva reconoció: "Estábamos atravesando una crisis, separándonos, pero él lo contó en un programa... él sintió decirlo. Aún estamos en contacto porque hay cosas en común que hay que resolver".

Tras su separación de Eva Bargiela, aseguran que Facundo Moyano está en pareja nuevamente

La separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano sin dudas sorprendió a todos. Y aunque en los últimos días circularon versiones de reconciliación, parece que esa posibilidad quedó lejos ya que el político estaría comenzando una nueva relación.

Según contó Paula Varela en Socios del Espectáculo, El Trece, la chica es cuestión es la modelo formoseña Natalia Cometto, y se conocieron por amigos en común.

“Ella sufrió violencia de género y estaba tan temerosa que se fue de país para no cruzarse a su ex. Se fue a vivir a Londres, hizo su carrera allá, y volvió a la Argentina”, explicó la periodista.

"Ya se conocen hace un par de meses. Si bien a él se lo vio con otra después de separarse, esto ya estaba en ansas y ahora ya lo podemos confirmar”, amplió en referencia a los encuentros de Moyano con Pilar Ganzabal.

Además, la periodista Nancy Duré aportó otro dato que fue clave para la investigación sobre este nuevo romance. “Hubo un perrito delator, el perrito de Facundo Moyano. Porque ella sube unas historias a redes donde aparece con un perrito y buscando encontramos que era el mismo de Facundo”, comentó.