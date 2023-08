Fer Dente confirmó que se separó de su novio después de tres años de relación: los motivos

Fer Dente y Nicolás Di Pace.jpg

Al tiempo que siguió: "Está bueno poder tener este encuentro para pensar en algo distinto, conectar con otras cosas. Pero bueno, como ustedes saben, gracias Ángel de Brito que recién lo compartieron en LAM. Hace un tiempo nos separamos con Nico. Está todo bien, fue la vida, las cosas que suceden. Por supuesto, es un momento difícil".

Y por último confió cómo atraviesa este momento personal, al asegurar: "Como todos los que han pasado por una separación, por más que termine todo bien y con amor, el dolor siempre está". "Así que les agradezco a ustedes que, sin saberlo, me acompañaron este tiempo y a todo el equipo que trabaja en este programa que sabiéndolo lo hicieron. Sólo lo sabía mi círculo más cercano. Está todo bien, todo alegría. Gracias por preocuparse", cerró con a corazón abierto.

Fer Dente expuso a Guido Záffora con una insólita anécdota: "No vas a contar esto en televisión"

El viernes pasado fueron invitados a Noche Al Dente (América) el ex futbolista Brian Sarmiento y el periodista Guido Záffora. Debido a la cercana relación del conductor, Fernando Dente, con el último de los invitados, el mismo lo expuso con una misteriosa anécdota.

En medio de la sección de Cartas Ardientes, el conductor decidió mandar al frente al periodista y comenzó: "Vamos a hacer una investigación, antes de que termine el programa, le quiero hacer una pregunta a Guido Záffora y voy a ver si Brian me ayuda con esto".

"La historia es la siguiente, estábamos en una fiesta a la que fuimos juntos con mi auto. Entonces de repente me dice: '¿amigo me prestas la llave del auto que ya vengo?'". “No, Fernando, pará", intervino Guido con cara de vergüenza.

Sin embargo, Fer Dente hizo oídos sordos al pedido de su amigo y continuó, pero esta vez situando a Brian en lugar de su amigo para que se imagine la situación. “Pasa el rato, 20 minutos, y volvés. Vos no tenés registro, entonces yo digo que no fue a andar en auto. Termina la fiesta, todo bien, y cuando me subo al auto veo que quedo lejos del volante”, relató.

“Fernando, yo creo que no vas a contar esto en televisión”, insistió nuevamente Guido pero el conductor lo ignoró. “El asiento estaba muy al fondo, y yo después de muchos años me preguntó, '¿Qué habrá hecho?'”.

Mientras Brian se reía con la situación, Guido advirtió a su amigo y deslizó: “Mira que todo vuelve..."