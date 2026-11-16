Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: "Busco..."

Pero eso no fue todo. La actriz redobló la apuesta y agregó otra frase que dejó en evidencia su divertida desesperación.

“Acepto ciudadanías varias. No estoy para nada de acuerdo, señora lagartija”, expresó en tono de broma.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a sus ocurrencias y a la manera particular que tiene de transformar situaciones cotidianas en momentos de humor.

View this post on Instagram

El divertido video de Fer Metilli al descubrir una lagartija en su casa

En las imágenes que compartió en Instagram se puede observar a una pequeña lagartija desplazándose por una pared, mientras la actriz registra la escena con su teléfono celular.

Sin embargo, lo más gracioso fue su reacción al encontrarse con el animal dentro de su casa.

“Bueno... ¿ustedes entienden que yo me voy a tener que mudar, no?”, se la escucha decir, completamente sorprendida por la situación.

Y, como si ya hubiera tomado una decisión definitiva, remató: “¡No, ya está! Date por mudada”.

Con esas palabras, Metilli convirtió un encuentro doméstico inesperado en un divertido contenido para sus redes sociales.

Aunque su anuncio de buscar alquiler fue claramente una broma, la actriz dejó en evidencia que la presencia de la lagartija no le resultó precisamente agradable.