A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REDES

Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: "Busco..."

La actriz y comediante sorprendió con un insólito pedido a sus seguidores después de descubrir una inesperada visita en su casa. Su divertida reacción quedó registrada en un video que compartió en las redes sociales.

16 nov 2026, 08:30
Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: Busco...
Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: "Busco..."
Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: Busco...
Fer Metilli encontró una inesperada visita en su casa y sorprendió con un desesperado pedido: "Busco..."

Fer Metilli volvió a hacer de las suyas en las redes sociales y provocó las risas de sus seguidores al compartir una situación tan inesperada como divertida que vivió dentro de su propia casa.

La actriz y humorista, integrante de Las chicas de la culpa, se llevó una sorpresa cuando descubrió que tenía una visitante inesperada: una pequeña lagartija que caminaba tranquilamente por una de las paredes de su hogar.

Lejos de tomarse el encuentro con naturalidad, Metilli reaccionó con su característico sentido del humor y anunció que estaba dispuesta a abandonar su vivienda.

“¡BUSCO ALQUILER!”, escribió en sus historias de Instagram junto al video en el que mostró al pequeño reptil.

Pero eso no fue todo. La actriz redobló la apuesta y agregó otra frase que dejó en evidencia su divertida desesperación.

“Acepto ciudadanías varias. No estoy para nada de acuerdo, señora lagartija”, expresó en tono de broma.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a sus ocurrencias y a la manera particular que tiene de transformar situaciones cotidianas en momentos de humor.

View this post on Instagram

El divertido video de Fer Metilli al descubrir una lagartija en su casa

En las imágenes que compartió en Instagram se puede observar a una pequeña lagartija desplazándose por una pared, mientras la actriz registra la escena con su teléfono celular.

Sin embargo, lo más gracioso fue su reacción al encontrarse con el animal dentro de su casa.

“Bueno... ¿ustedes entienden que yo me voy a tener que mudar, no?”, se la escucha decir, completamente sorprendida por la situación.

Y, como si ya hubiera tomado una decisión definitiva, remató: “¡No, ya está! Date por mudada”.

Con esas palabras, Metilli convirtió un encuentro doméstico inesperado en un divertido contenido para sus redes sociales.

Aunque su anuncio de buscar alquiler fue claramente una broma, la actriz dejó en evidencia que la presencia de la lagartija no le resultó precisamente agradable.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fer Metilli

Lo más visto