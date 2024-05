Fernanda Iglesias habló de su descompensación y explicó el difícil momento que atraviesa

“Pensé que me iba a morir, la verdad que sí, por suerte mis compañeros de trabajo enseguida me asistieron. Me llevaron a un lugar donde estaba un poco más contenida, me dieron agua, llamaron a la ambulancia”, explicó.

Y continuó: “Vinieron los médicos y me midieron la presión y el oxígeno y me dijeron ‘estás bién’. Más tarde me hice un electrocardiograma y me dijeron: ‘estás bien, tenés que hacer un poco de reposo, pero esto es emocional’”.

"Ahí fue cuando me di cuenta de que había tenido un ataque de pánico porque realmente el dolor existía y la sensación de muerte también. Me sirvió ese día para calmarme que hubiera gente alrededor que quería ayudarme”, confesó.

Acto seguido, destacó Iglesias: “Nadie estaba nervioso, todos me decían ‘ya se te va a pasar’. Que vengan los médicos también me tranquilizó y que mi jefe me diga ‘quedate tranquila, no te preocupes por el trabajo’”.

“Que me pueda ir a mi casa, que pueda estar con gente querida. Sirvió mucho llorar un poco, no había llorado casi nada, pero al final sí lloré un poco, me liberé. También me ayudó a estar con mi hijo y estar en el lugar donde quería. O sea, si te pasa algo parecido refugiate en el amor que es lo único que te va a salvar”, remarcó la comunicadora.

Por último, expresó: "Obviamente hay que hacerse todos los controles y los chequeos para descartar algo orgánico. Pero el ataque de pánico existe, el dolor es real y tenés que ayudarte con la gente que te quiere, en realidad siempre hay que estar con la gente que te quiere, el amor salva y cuidá tu salud mental”.

El contundente descargo de Eliana Guercio tras la fuerte acusación de Fernanda Iglesias

Con un sorpresivo cambio de look, en su versión morocha anoche Eliana Guercio hizo un móvil con LAM (América TV) en el que habló de su presente, tanto a nivel personal como laboral. Pero tras la entrevista, inesperadamente la angelita Fernanda Iglesias reveló por qué no quiso intervenir en la charla y argumentó sus motivos por los que le mandó una pregunta para la entrevista al conductor vía chat.

Lo cierto es que la periodista confió ante Ángel de Brito: "Te mandé un mensaje porque quería que se lo preguntaras porque yo no quería hablar con ella", disparó la panelista que le quería consultar a Guercio si seguía trabajando en radio.

Fue allí cuando Iglesias relató la experiencia que vivió con Eliana tiempo atrás. "Una vez yo la llamé, me dieron el teléfono de ella en La flia. Me dijeron: 'llamala, porque Romero tuvo un accidente'. Entonces le escribo, la llamo. Le pregunto: 'che, qué le pasó'. Me trata mal, me corta. Y después llama al Chato (Prada) o (Federico) Hoppe y dice todas malas palabras sobre mí, y dijo que me tenían que echar porque era una maleducada", contó.

Y mientras Yanina Latorre le dio la derecha a la periodista, afirmando que lo único que estaba haciendo su compañera era chequear la información, inesperadamente Marixa Balli se sumó a la lista de enemigas de la mujer de Chiquito Romero, al deslizar picante: "Lo único que te pido es que me avises en qué momento viene al piso (por Eliana), así me tomo unos días de vacaciones".