Floppy Tesouro reveló un problema de salud que marcó un antes y después en su vida

Acto seguido, mostró algunos productos que compró para comenzar con su nueva dieta y detalló: "Ya me estuve interiorizando con el doctor y honestamente les quiero pasar unos tips que están buenísimos porque tienen que fijarse siempre que diga sin TACC, para que no caiga mal”.

“El fin de mostrarles algunos alimentos y algunos tips que están buenísimos, es para que tomen conciencia de que realmente, yo que la estoy pasando, está buenísimo que todo sea sin TACC y que cuando vayan a comer afuera también pidan todo así”, remarcó.

En eso, apareció su hija Morea en el video y decidió sumarme al mensaje de su madre. “Todo lo que mostró mamá hace muy bien así que les recomiendo”, acotó. “La amo, acá estamos aprendiendo a comer sin TACC y de paso comemos rico y saludable”, cerró Floppy.

Floppy Tesouro apuntó contra Flavio Mendoza porque cuestionó la crianza de su hija

Hace unos días, Floppy Tesouro junto a su hija de 7 años, Moorea en los estudios del Bailando 2023. Lo curioso fue que la nena protagonizó una divertida charla con el conductor, Marcelo Tinelli, a quien terminó insultando en vivo.

El encuentro generó todo tipo de comentarios y opiniones, entre las que se destacó la de Flavio Mendoza. “Hay personas que se toman que es divertido que un niño hable como grande, a mí me parece mal. Qué mal dejar que un niño de 6 años hable así en TV, no es gracioso. Cada uno hace y cría como puede, pero no me parece correcto”, había señalado el coreógrafo.

Y en una nota con Intrusos (América), Floppy le respondió con todo a Flavio. “¿Qué me pareció lo que dijo? Mal. No se juzga la maternidad de nadie y mucho menos se puede juzgar a un niño de 7 años. Me llamó mucho de la atención de Flavio porque él me conoce y conoce a mi familia. Él sabe que somos gente con valores y respeto”, comenzó diciendo.

Además, la modelo aseguró que lo que más le molestó fue que Flavio comentó su opinión públicamente, sin antes hablar con ella: “A mí si no me preguntan por el tema nunca le hubiera respondido porque no son mis formas. No soy de confrontar. Moorea es mi hija y yo soy su mamá. Me jode, obvio”.