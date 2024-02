Flor Jazmín Peña enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato, a dos meses de anunciar su noviazgo

“Para los que me preguntan por Nico, está todo espectacular. Yo lo invité a que venga, pero ya era muy tarde y se levanta muy temprano para ir a Luzu. Y era un chino porque también tenía que venir el perro. Bueno, una larga historia. Entonces dijimos ‘basta’. Que él duerma allá y yo acá”, afirmó Flor, que después de cinco meses volvió a su casa, aún en remodelación tras la mudanza.

Embed

La bailarina señaló algo que le llama la atención de su pareja, quien siempre se declaró "anticonvivencia". “Esta persona de la que estamos hablando, el anticonvivencia, hace un montón que yo estoy conviviendo con ese chabón. Enero lo pasamos con Nadie Dice Nada. Febrero, nos fuimos de vacaciones. Volvimos acá y me fui para su casa", sostuvo.

Y cerró el posteo con una frase con mucha picardía. “Y me extraña, ¿podés creerlo? ¡Lo que hace el amor!”, remató, mientras suspiraba por el conductor de Luzu Tv.

El video de la discusión y enérgico reclamo de Flor Jazmín Peña a Nico Occhiato durante las vacaciones

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato están viviendo a full su noviazgo tras confirmarlo en público en el verano y durante sus vacaciones tuvieron una divertida discusión por un tema en particular: las fotos que sube el conductor a las redes sociales de la pareja.

"¡Vos no me podés grabar con toda esta papada, sos un reverendo hijo de p...!”, le recriminó ella mientras él filmaba a ambos recostados en la cama del hotel donde se hospedan.

Y la bailarina insistió en su pedido: “Todas las fotos en cuero se las saco yo y a mí cómo me muestra desde acá (mostrando su rostro en primer plano)”.

Embed

“Que se vaya a cagar. No colaboro un huevo con tus historias de mier..”, agregó entre risas. A lo que Nico Occhiato se defendió: “Fijate la cantidad de fotos en tu carrusel que saqué yo. La mitad”. “Sí pero la idea es que sirvan, no que no sirvan”.

“¡Pará, estúpido! Avísame antes. Es el enemigo, ¡Dios!”, exclamó Flor Jazmín Peña al ver que su novio seguía filmando. Y sumó a su reclamo: “Comparte las fotos y pone ‘me encanta’, un signo de exclamación y un jaja con mayúscula. Dios ¿Con quién estoy saliendo? ¿Cuántos años tiene?”.

Embed

"La que estoy en malla salí bien, me gusta, y la del café es un chiste medio interno, sabíamos que éramos dos tíos", reconoció ella.

Y después Nico comentó: "¿Sabes qué pasa? Me cansé de toda esta movida de las fotitos estethic. Las fotos son abrazados, con la playa de fondo y que se vea el paisaje". "Yo no te saco ninguna foto más eh", cerró ella entre risas.

image.png