Flor de la V se despidió de Intrusos llorando en vivo: "Tengo que cuidar mi salud"

El próximo año volverán al histórico programa de espectáculos Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Flor deja su lugar al frente del ciclo después de casi tres años tras llegar en enero de 2022.

"Intrusos y América se convirtió en mi casa, yo entré por la ventana y América es mi familia", comentó Flor de la V ante la atenta mirada y tristeza de sus compañeros.

"No tengo que aclarar quien soy, mis compañeros saben como soy. Trabajo, cumplo, soy generosa y no genero mal clima de trabajo, creo que así tiene que ser", explicó Flor, quien comentó que desde el canal le informaron que no formará parte de Intrusos el próximo año pero que la tienen en cuenta para otros proyectos en la emisora.

En cuanto a su futuro televisivo, la conductora comentó aún sin certezas sobre qué hará: "Me cuesta hablar. No sé cuál va a ser mi futuro, no tengo ni idea, ahora necesito tiempo para mí y para pensar".

"Siento que he hecho un buen trabajo, acá y afuera de cámara. Hoy me despido porque tengo cuidar mi salud por orden médica, es un post operatorio, no es nada grave pero necesito cuidar mi salud", reconoció la animadora.

Y cerró con fuerza hablándole a la gente: "Hoy quiero decirle a todo el público gracias de todo corazón. Creo en una sociedad más justa y siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, estudiantes y jubilados. Siempre porque creo en un país libre de verdad. ¡Por eso viva la diferencia, vivan los putos, vivan las trabas y viva Perón!".

intrusos despedida flor de la v.jpg

El fuerte susto que tuvo Flor de la V en medio de sus vacaciones: "Casi pierdo..."

La conductora Flor de la V volvió a Intrusos, América, luego de unas increíbles vacaciones familiares en las playas de Aruba y contó el mal momento que vivió durante una de las actividades.

En medio de un repaso por las maravillosas postales de la conductora en la playa, Flor recordó el susto que tuvo con Pablo Goycochea y expresó: “Los primeros cuatro días dije no hago absolutamente nada, me tiro a disfrutar de la vida con mis hijos…pero casi se muere mi marido”.

“Casi lo pierdo en snorkel. Fuimos a navegar en arrecife, antes del almuerzo, nos pusimos los chalecos, nos tiramos al agua, íbamos. Primero había un muelle y después el mar abierto, entonces nos llevan para ahí y lo que vos veías era hermoso”, comenzó relatando.

Luego, pasó a lo sucedido con su marido y comentó: “En un momento lo veo a él que estaba sacando la cabeza como pollo adentro de un balde porque claro, estaba la ola y el snorkel medio ahogado. Le dije, vamos a pegar la vuelta que lo último que falta es que me quede viuda”.

Por último, dejó en claro que el episodio no pasó a mayores y concluyó: “Nos subimos al barco y quedó descompuesto todo el día pobrecito pero por suerte, fue solamente un susto”.