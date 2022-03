Flor de la V se quebró al solidarizarse con Lizy Tagliani

Ante la pregunta, Lizy decidió irse corriendo de la puerta del teatro y no dar declaraciones cuando el cronista, Alejandro Guatti, le preguntó por el presente sentimental de su ex.

"Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a una chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", señaló la periodista Marcela Tauro en el ciclo de América TV.

El martes, la capocómica volvió a hablar con Intrusos y explicó su reacción.

"Me dio mucha vergüenza y tristeza. Le pedí disculpas a Alejandro Guatti. En ese momento, me enteré de todo", sostuvo.

Respecto a su vínculo con Leo, Lizy lanzó una frase contundente.

"Lo amo con todo mi corazón, pero nunca sería un obstáculo para que alguien sea feliz. Hoy lo sigo amando, no puedo cerrar los ojos y abrirlos y hacer como si nada hubiese pasado", concluyó.

Flor de la V se solidarizó con Lizy Tagliani

Este miércoles, Flor de la V se mostró muy movilizada por la situación que atraviesa Lizy Tagliani.

La conductora se defendió de las críticas y expresó su enorme solidaridad con la capocómica.

"Han dicho que yo me burlaba de la situación de Lizy. Jamás me burlaría de una persona trans", aclaró Flor.

La figura de América TV recordó que siempre intentaron instalar en el medio un enfrentamiento entre ellas. "Yo creo que desde que debutó Lizy nos quieren enfrentar. Quiero decirles una cosa: yo nunca me voy a pelear con una persona trans", remarcó.

"Pónganse en el lugar de una persona que encontró lo más cercano a la felicidad, en un mundo de adversidad. Tengan un poco de empatía", siguió.

Por último, Flor se refirió al dilema que hoy enfrenta Lizy por su situación sentimental. "Cuando vos te acercas a lo más parecido que es el amor, después de haber vivido tantas adversidades, ¿vas a querer soltar eso? No vas a querer soltarlo. Yo soy bendecida de haber encontrado un hombre que me acompaña hace más de 20 años y que he formado una familia, pero no fue algo fácil", sentenció.