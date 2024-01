Flor Moyano apuntó indignada contra Carmen Barbieri: "Que poco saben"

Lo cierto es que en el programa, una de las panelistas es Majo Martino, hermana de Juan. "Si Juan realmente la hubiera violado, él estaría preso. Es mi hermano pero no soy una loca que defiende por eso. Yo más allá de escucharlo a él, hablé con las autoridades del canal, con gente de la productora y con otros participantes porque quería saber qué era lo que realmente había pasado", deslizó ella.

Además, anunciaron que tendrán una entrevista en el estudio con el acusado y frente a eso la panelista Estefi Berardi aseguró: "Me agarró dolor de estómago porque Flor es mi amiga y Majo es mi compañera de trabajo".

Tras las palabras de Estefi y Majo, Flor se expresó enojada en su cuenta de X y escribió: "Que poco saben del abuso psicológico que se genera en las victimas hasta llegar a lo que me pasó a mí. Me hubiese encantado que alguna vez me llamen para darme la palabra, pero jamás me quisieron escuchar. Que justo que ahora tomen partido. Machismo @Carmen_LaLeona".

Flor Moyano contra Carmen Barbieri

El fuerte descargo y advertencia de Flor Moyano a Juan Martino tras reaparecer en televisión

Juan Martino reapareció el jueves en televisión en los programas de América Tv, Intrusos y A la tarde, luego de la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano tras participar juntos del reality El hotel de los famosos, El Trece, en 2022.

Al ver al actor romper el silencio de manera pública, Flor Moyano no pudo contener la indignación y compartió un fuerte descargo desde su cuenta de Instagram.

"Rechazo absolutamente el virulento acto de revictimización al que se me ha sometido el día de hoy. Intentando Juan Martino desprestigiarme sistemáticamente con mis conductas posteriores a los hechos denunciados e incluso amenazando con mostrar evidencias que según él me perjudicarían sobre mi vida privada", comenzó su historia en las redes.

Y afirmó: "Esta es una evidente muestra de que vivimos inmersos en una sociedad enferma de hipocresía y doble moral. Ante los abusos evidentes del Sr. Martino y sus reiterados actos de violencia para con mi persona, debo soportar que públicamente se intente enjuiciarme".

"Tal es el grado de violencia y revictimización al que me sometieron, que tuve que soportar visualizando y reviviendo actos de abuso con el agravante de tener que escuchar al agresor justificarse", argumentó la modelo.

Y cerró a pura advertencia: "Hoy ya no te tengo miedo. Hoy ya no soy esa Flor indefensa que no tenía las herramientas necesarias para defenderse. Hoy me defiendo por mí, me defiendo por la Flor que vulneraste y por todas las demás chicas que te tuvieron el mismo miedo que yo. No soy la única y lo sabes".