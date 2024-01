Flor Peña defendió a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei: "Por qué no podemos..."

lali esposito.jpg

Así, luego de algunas pocas voces que salieron a bancar a Espósito, como Ángel de Brito o José María Listorti, ahora fue Flor Peña quien se paró en la misma vereda de la cantante y actriz al ser consultada por el tema en Socios del espectáculo (El Trece).

"Yo creo que siempre cuando te pegan hay un sesgo ideológico. Me pega la gente que no me conoce y yo creo que a Lali también. Yo me siento muy identificada y por favor que no se malinterprete no me estoy poniendo a la altura de Lali. Ella es una estrella de la música. Yo viví muchas operaciones mentirosas. A mí me cancelaron durante un par de años. Yo creí que no iba a volver nunca a actuar", afirmó de entrada la actual protagonista del musical Mamma Mia.

Flor Peña Lali Espósito - captura Socios del espectáculo.jpg

Y siguiendo con un paralelismo entre su experiencia y lo que hoy vive Lali, Flor argumentó firme: "Se me han hecho todas las operaciones habidas y por haber. Y yo creo que esto mismo le está pasando a Lali. Siento que la atacan porque ella dijo lo que pensaba y lo que ella piensa es en contra del establishment. Ahí es donde empieza el quilombo. Si ella hubiera dicho cosas a favor del establishment nadie hubiera dicho nada".

Asimismo, Florencia confió haberse comunicado con Lali para solidarizarse con ella, al tiempo que reflexionó: "Además, es una piba que es de una generación distinta a la mía. Nosotros teníamos menos herramientas. Ella tiene a mano sus canales de comunicación, yo no los tenía cuando me atacaban. No podía dar vuelta la tortilla pero, además, ella tiene un fandom de gente que la sigue que es muy grande".

"Lali va a estar bien pero nosotros como parte del medio tenemos que preguntarnos por qué se le pega porque ella no maltrató a nadie diciendo lo que piensa. Por qué no podemos bancarnos que un artista popular se exprese", concluyó tajante.

Embed

Lali Espósito se cansó y contestó a las críticas con una contundente foto: "Al odio..."

Recientemente Lali Espósito quedó envuelta en una gran polémica luego de que trascendiera que cobró una importante suma de dinero para brindar un show en La Rioja por parte del Gobierno de esa provincia. Fue el presidente Javier Milei quien reposteó un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza de La Rioja donde se informaba el monto por el cual habría sido contratada la artista para un show musical.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, le había ofrecido la suma de $37.444.000 a Lali Espósito a fines de 2022 para que cante en la Fiesta Nacional de La Chaya. Milei lo cruzó desde las redes luego de conocerse que el gobernador estaría por enviar un proyecto de ley para emitir una moneda propia provincial ante la crisis económica.

javier milei lali esposito la rioja 1.jpg

“Si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, sostuvo el presidente.

Lo cierto es que por esto Lali quedó envuelta en una gran polémica en los últimos días y desde su cuenta en la red social X contestó con una foto y un contundente gesto haciendo “fuck you” con sus dos manos, y expresó junto al emoji de un corazón: "Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news".