Flor Peña disparó contra Rodrigo De Paul por su saludito a Tini Stoessel: "Había necesidad..."

Con gorro albiceleste, y vuvuzela al tono en mano, Florencia hizo su entrada triunfal al estudio de LPA y desde allí hizo saber la alegría que le produjo el resultado del encuentro, de cara al Mundial de Qatar 2022, pero aprovechó para disparar duro contra una actitud de Rodrigo De Paul dentro de la cancha. “El partido fue espectacular, pero no me voy a poner a hablar de fútbol. Lo que sí me sorprendió mucho fue el temita de De Paul”, aseveró Peña.