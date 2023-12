Flor Vigna confesó la fuerte frase que la enamoró de Luciano Castro luego de su primera noche juntos

Además, reveló cómo impacta en ella la mirada de su pareja. “Él me dijo: ‘Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí’. Yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención”, recordó. Y remarcó cuán importante es “la conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Flor Vigna 2023.jpg

Pero claro que su más profunda confesión fue sobre el primer encuentro sexual con el ex de Sabrina Rojas y la frase que marcó a fuego su corazón. “Me dijo: ‘Nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ‘Yo te conozco de otra vida’. Tenemos demasiado en común”, afirmó una Flor Vigna cien por ciento enamorada.

Por último, la bailarina -ahora dedicada de lleno a su carrera musical- hizo foco en la especial conexión que ambos sienten entre sí. “Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad, pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokio, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, concluyó Flor.

Flor Vigna Luciano Castro

La inesperada confesión de Flor Vigna tras el escándalo del video íntimo con Luciano Castro: "Sólo quise..."

Un par de semanas atrás, Flor Vigna generó una escandalosa polémica al publicar durante unas pocas horas en sus Instagram Stories un video un tanto subido de tono junto a su pareja, en el que Luciano Castro le tocaba la entrepierna a la bailarina por debajo de su pollera.

Con la inevitable viralización de las imágenes, a pesar de haberlo borrado de sus historias virtuales, Flor Vigna admitió su equivocación. “Cometí un error con el video. Duraba dos segundos, son los que quise cortar y fueron los que se viralizaron”, confesó ahora en una entrevista con Intrusos (América TV).

Flor Vigna - Los dos segundos que quise cortar se viralizaron - captura Intrusos.jpg

Además, detalló: “Creo que estuvo publicado menos de dos horas, lo bajé al toque... Apenas me bajé del show. Pero bueno, me quise matar. No puedo ser tan débil con la exposición”.

Fue allí cuando Vigna, además, reconoció: “A veces me cuesta el tema medios porque tengo un montón de colegas con los que me llevo bien pero, después los veo en la tele decir cosas como 'power' y entiendo que soy yo la equivocada, tengo que entender que es un show”.

En tanto, la actual pareja de Luciano Castro reconoció que fue "un error" suyo, e intentó justificarse explicando que todo fue antes de subir a dar un show, por lo que "estaba muy nerviosa”, extrañaba a Luciano -que estaba de gira- y sólo había querido sentirse más cerca de su amor.