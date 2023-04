Flor Vigna grafiteó el piso de su casa con una palabra muy especial: el video

Eligiendo varios colores vivos, Flor escribió en el piso de su casa la palabra love (amor) y compartió cómo quedó la obra en las redes el domingo.

Embed

Al ritmo de cuarteto, con la música del Potro Rodrigo de fondo y el clásico La mano de Dios en homenaje a Diego Maradona, Vigna mostró feliz cómo quedó el piso de su casa en el lugar donde están varios instrumentos musicales.

"Tatuando mi casita", describió Flor junto a el emoji de un corazón y una estrella.

¿Te gustó cómo quedó su original obra casera?

flor vigna.jpg

El video del topless de Flor Vigna dedicado a Luciano Castro

Flor Vigna presentó su nuevo tema titulado "Eres Tú" en la colaboración con el cantante de música tropical Rodrigo Tapari.

El primer video de Instagram fue un recorte de imágenes de ella y Luciano en diferentes momentos de intimidad en la casa de Flor, que fue donde grabaron el videoclip. Minutos después se la ve desnuda muy cerca de la pileta.

La canción se la dedicó a su novio, el actor Luciano Castro, y para anunciar que ya está disponible subió un video semidesnuda al borde de la censura.

Ella está de espaldas solo con una tanga azul de bikini y sin nada arriba. Luego, se dio la vuelta cubriendo sus pechos con las manos. En otro momento, ella está recostada boca abajo, sin corpiño. “Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todo”, escribió.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’ (...) Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, dice la canción.