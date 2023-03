El video del topless de Flor Vigna dedicado a Luciano Castro: "En mi casita"

Flor está de espaldas solo con una tanga azul de bikini y sin nada arriba. Luego, se dio la vuelta cubriendo sus pechos con las manos. En otro momento, ella está recostada boca abajo, sin corpiño.

“Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todooo”, escribió.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’ (...) Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, dice la canción.

Flor Vigna "se divorcia" de Luciano Castro en marzo

Flor Vigna y Luciano Castro vivieron una temporada especial. Ella y él tuvieron mucho trabajo, con las agendas a full situación que los obligó a estar distanciados, el actor con la obra en Mar del Plata y Flor con sus recitales y la energía puesta en su carrera como cantante.

Y ahora, Vigna y Castro estarán más unidos que nunca: resulta que Flor se suma al elenco de “El divorco”, obra que protagoniza Luciano y que tuvo muy buenas repercusiones en en la ciudad balnearia.

Flor Vigna reemplazará a Natalie Pérez que no podrá continuar siendo parte del elenco ya que tiene otros compromisos de trabajo.

La comedia más convocante de Mar del Plata y ganadora del Premio Estrella de Mar a la Mejor Comedia, llega ahora a Buenos Aires con la incorporación de Vigna al destacado elenco que completan Luciano Castro – quien también recibió el Premio Estrella de Mar al Mejor Actor de comedia -, Pablo Rago y Carla Conte.

El estreno tendrá lugar el 22 de marzo, las funciones serán de miércoles a domingos y las entradas ya se encuentran a la venta por www.plateanet.com.