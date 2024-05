Florencia Cabrera dio detalles de la relación con Damián Moya de Gran Hermano: "Nos empezamos a..."

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Florencia Cabrera contó que efectivamente está en una relación con Damián y aclaró que la foto que circuló del beso no es ella.

"¡Esa imagen no soy yo pero la están poniendo como si lo fuera!", aclaró entre risas. Y luego confirmó: "Con Dami si nos estamos conociendo de a poco, es todo muy rápido sino".

Flor Cabrera y Damián Moya GH2023.jpg

Sobre cómo nació el vínculo comentó: "Nosotros somos muy amigos y nos empezamos a confundir. El tema es que bueno... En el cumple de la Tora, que era mi cumpleaños también, nos vieron".

Consultada sobre cómo cayó esta noticia del romance entre sus compañeros de Gran Hermano, Flor se sinceró: "Sabían que había onda pero igual no nos creen porque hubo varios (romances) inventados ya".

Además, aclaró que no hubo presentación oficial entre las familias y definió la relación que tienen: "No para, para es un montón. Si conozco a toda la familia de Dami porque hicimos acciones en comedores y estaban pero nada formal. Aparte no somos novios todavía, somos amigos con derechos ja".

Damián Moya y Flor Cabrera 1 GH2023.jpg

Analía Franchín liquidó a Damián Moya por su nuevo tatuaje de Gran Hermano

En las últimas el ex participante de Gran Hermano, Damián Moya, fue foco de atención en las redes sociales por el extravagante tatuaje que se realizó en el brazo con los colores y el logo del reality de Telefe.

En medio de todo el revuelo, el ex hermanito fue invitado este viernes a A la Barbarossa, Telefe, y la panelista Analía Franchín, quien se caracteriza por sus cometarios sin filtro, fue muy dura al opinar sobre el nuevo retoque del joven.

Mientras él mostraba muy orgulloso su diseño a cámara, Franchín no pudo contenerse y deslizó: “¿Te puedo decir algo antipático?¡Dejen de hacer boludeces! En un año se va a querer quedar manco”.

Sin embargo, lejos de ofenderse, Damián se tomó el comentario con humor y decidió responderle tanto a ella, como a toda la gente que lo criticó en las redes.

“No, es algo que me va a quedar para toda la vida. Al igual que en el corazón”, aseguró Moya muy seguro de su decisión y comentó: "Fueron siete horas de pura tinta".