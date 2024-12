Desde Guillermo Francella a Benjamín Vicuña: las fotos de los famosos en el espectáculo infantil del año

Por la pasarela del evento posaron para los flashes fotográficos María Fernanda Callejón y su hija Giovanna, Noelia Marzol y sus dos hijos Alfonsina y Donatello, Flavio Mendoza y su hijo Dionisio.

Navidad inolvidable famosos 21.jpg

Además dijeron presentes: el diseñador de moda Benito Fernández, Germán Tripa Tripel y Florencia Otero, Luciana Rubinska, Brenda Gandini, Flavia Palmiero, Floppy Tesouro y su hija Moorea, Coki Ramírez, Maru Botana, Sofía Martínez, los ex Gran Hermano Thiago Medina y Daniela Celis con las gemelas Aimé y Laia, entre otros.

Quienes posaron también todos juntos fueron Mica Viciconte y Fabián Cubero junto al pequeño Luca y las hijas del ex futbolista, Indiana, Allegra y Sienna.

Los actores Guillermo Francella y Benjamín Vicuña dijeron también presentes en el evento, al igual que el futbolista Sergio Chiquito Romero y su esposa Eliana Guercio y sus hijas.

Las imágenes.

RS Fotos

Navidad inolvidable famosos 14.jpg

Mica Viciconte tajante ante la posibilidad de juntarse con Nicole Neumann: "Es algo..."

Mica Viciconte fue contundente al ser consultada si aceptaría juntarse con Nicole Neumann si ella le plantea una bandera blanca en el conflicto que mantienen hace años con duros cruces de declaraciones.

"¿Hay chances de bandera blanca en el conflicto con Nicole?", le preguntaron en una entrevista con revista Gente. A lo que la madre de Luca contestó picante: "No me interesa de ninguna manera tener trato con ella. Yo tengo mi vida. Me acuesto y en mi cama descanso en paz. Se qué hice y qué no hice. No vendo nada para el afuera y soy súper transparente".

Y luego se le preguntó si en caso de que ella decida empezar a poner fin a viejas rencillas y la llame para almorzar un domingo con Fabián Cubero, si aceptaría.

Ahí, Mica Viciconte lanzó firme: "No, sé quien es. No soy hipócrita y no me interesa. No tengo tiempo ni ganas. Es de conocimiento público que no tengo buena relación con ella. Si me preguntas esto, te contesto que no. Simplemente es algo que no siento".

Sobre la foto de Mica y Fabián con Claudia Neumann, la madre de Nicole que está distanciada de su hija, la marplatense aclaró en qué contexto se dio y si significó algún mensaje especial para su enemiga.

"Yo ni subí esa foto, la publicó Claudia. Fabián tiene decisión ahí, se polemizó con que buscábamos roña y a mi lo que menos me interesa era eso. La primera persona que mi hijo conoció por fuera de nuestro núcleo fue a Claudia, se dio así", aclaró Viciconte.