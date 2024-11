Mica Viciconte tajante ante la posibilidad de juntarse con Nicole Neumann: "Es algo..."

Y luego se le preguntó si en caso de que ella decida empezar a poner fin a viejas rencillas y la llame para almorzar un domingo con Fabián Cubero, si aceptaría.

Ahí, Mica Viciconte lanzó firme: "No, sé quien es. No soy hipócrita y no me interesa. No tengo tiempo ni ganas. Es de conocimiento público que no tengo buena relación con ella. Si me preguntas esto, te contesto que no. Simplemente es algo que no siento".

Sobre la foto de Mica y Fabián con Claudia Neumann, la madre de Nicole que está distanciada de su hija, la marplatense aclaró en qué contexto se dio y si significó algún mensaje especial para su enemiga.

"Yo ni subí esa foto, la publicó Claudia. Fabián tiene decisión ahí, se polemizó con que buscábamos roña y a mi lo que menos me interesa era eso. La primera persona que mi hijo conoció por fuera de nuestro núcleo fue a Claudia, se dio así", aclaró Viciconte.

Qué dijo Nicole Neumann sobre compartir un almuerzo familiar con Mica Viciconte y cuál sería el único motivo

Se sabe de las diferencias y tensión entre Nicole Neumann y Mica Viciconte hace años y en una entrevista con el ciclo Intrusos, América Tv, la madre de Cruz habló si aceptaría participar una comida familiar con la actual pareja de su ex, Fabián Cubero.

Primero, Nicole se refirió a por qué no llegó a tiempo a la foto de portada de revista Caras con muchas figuras del espectáculo y reconoció: "Mala mía, llegué tarde, no me estreso, hago lo que puedo, estoy con taming bebé".

Luego fue consultada sobre unas declaraciones de Viciconte, que manifestó que ni siquiera tendría ganas de juntarse con ella en reunión familiar, a lo que Nicole respondió tajante: "No tengo ni idea. Me importa cero, no me interesa escuchar ni leer nada".

Luego, antes de retirarse, la esposa del piloto de carreras Manu Urcera dejó en claro cuál sería el único motivo por el que aceptaría una reunión familiar y compartir la misma mesa con Viciconte.

"Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quien soy me ama y eso es lo único que me importa", se sinceró Nicole Neumann.