El susto que se llevó Wanda Nara en su partida a Estambul sin L-Gante: las fotos

La hermana de Zaira eligió un atuendo muy particular de tapado de piel, muy alejado de las temperaturas cálidas de Buenos Aires de alrededor de los 28 grados y más a tono a los menos cero grados que viene registrando en Estambul. El look lo completó con una gorra rosa, anteojos negros y un conjunto deportivo.

Wanda participará de un evento especial donde será galardonada como “La Mujer del año”. “Para mí ya estar nominada es una alegría inmensa”, señaló a las cámaras de Intrusos, que también se encontraba en el lugar.

Justo antes de abordar su avión, Wanda vivió un momento de preocupación y se llevó un susto. Resulta que la rubia se olvidó una de sus valijas y uno de los asistentes corrió por las escaleras mecánicas para acercársela. Ya relajada, agradeció el gesto antes de emprender un viaje importante para ella.

Cabe destacar que L-Gante había sido invitado a participar del evento y que tenía una reserva para volar junto a su pareja. Pero al parecer, los médicos le ordenaron al cantante que no se exponga a un viaje de 12 horas tras la fractura de clavícula. (RS FOTOS)

Wanda Nara

La efusiva actitud de la China Suárez con Mauro Icardi en pleno viaje a Turquía

Tal parece que el culebrón que tiene a Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y L-Gante como protagonistas tendrá un nuevo capítulo este fin de semana en tierras turcas, ya que los cuatro podrían coincidir en Estambul.

Mientras que Wanda anunció días atrás que estaba nominada a los premios Best Woman of the Year, que se entregarán este lunes 24 de febrero en el país turco, por lo que viajaría junto a su novio para ver si se lleva la estatuilla, casi de inmediato trascendió que Icardi y Eugenia Suárez también viajarían al mismo destino.

Así las cosas, lo cierto es que este viernes por la noche efectivamente el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles partieron rumbo a Estambul. La pareja llegó cerca de las 21:30 hs. al Aeropuerto de Ezeiza y avanzó a paso firme hasta la zona de check-in sin hacer declaraciones a la prensa que los esperaba, tal las imágenes que compartió el periodista Gustavo Mendez desde sus redes sociales.

En tanto, horas más tarde, Pochi de Gossipeame sumó un picante detalle de los tortolitos a bordo del avión. "Me cuentan que embarcaron últimos, que en el vuelo él se reía todo el tiempo, que ella se levantó y lo beso".

Asimismo, Yanina Latorre agregó desde sus Instagram Stories que Wanda y L-Gante viajarían este sábado, y confió que la rubia estaba molesta con ella. "Se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión", deslizó la angelita y concluyó preguntándose a pura ironía: "Explicame los cuatro el mismo fin de semana en Turquía".