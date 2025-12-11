Flavio Mendoza tuvo su noche mágica con varios famosos en la presentación de su espectáculo navideño

Aunque la noche estaba llena de figuras, dos pequeños iluminaron la gala: Matilda Salazar y Dionisio Mendoza, quienes acapararon flashes con su ternura, su alegría y su entusiasmo al vivir la experiencia. Matilda disfrutó cada momento como si estuviera dentro del cuento, mientras que Dionisio —que acaba de lanzar su videoclip de la canción central del espectáculo— vibró y celebró junto al público cada número musical.

El espectáculo es una propuesta innovadora que combina actuación, acrobacias aéreas, música original, magia y efectos visuales y un elenco imponente que llena el escenario. Todo bajo la visión de Flavio Mendoza, quien vuelve a demostrar su capacidad para crear universos encantadores que conquistan a grandes y chicos.

Al finalizar la función, Flavio Mendoza subió al escenario visiblemente emocionado y agradeció al público y a todo su equipo, destacando que esta superproducción fue montada en tiempo récord, gracias al trabajo incansable de diseñadores, técnicos, artistas y creativos que hicieron posible este sueño navideño. El público respondió con una ovación sostenida.

La obra tendrá muy pocas funciones, convirtiéndose en un evento único de esta temporada. Se presentará los días 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 y 28 de diciembre, con funciones a las 20 horas, y viernes, sábados y domingos también a las 17 horas y 20 horas, en el emblemático Teatro Ópera ON, ubicado en Avenida Corrientes 860.