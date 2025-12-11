¡Explota Telefe! Wanda Nara, furiosa al enterarse de que Vero Lozano se quedaría con un programa clave del canal

Y mientras insistió que "Wanda está odiada", aseguró que "Vero va por todo". Claro que no hay olvidar que Lozano lleva años en la pantalla de Telefe al frente de las tardes del canal con su magazine Cortá por Lozano, en el que ha demostrado su oficio y enorme carisma para conducir, entrevistar e interactuar con toda clase de invitados.

Vale recordar que Vero Lozano fue una de las más destacadas participantes de la edición de Bake Off que justamente tuvo a Wanda en la conducción; así como también que Fefe Bogiorno había adelantado ya en el mes de octubre que esta opción era una posibilidad que el canal analizaba seriamente.

A esta interna se le suma el reciente chispazo entre Lozano y Nara durante la visita de Johnny Depp al país. Mientras el actor estaba en el estudio de Cortá por Lozano para ser entrevistado por Verónica, la conductora de MasterChef Celebrity hizo todo y más para conseguir una foto con el actor internacional, que inmediatamente publicó en sus redes sociales. “Hubiera estado bueno que la subiera después del programa, o al menos que agradeciera… pero bueno, Wanda es así, el ego la puede”, deslizó por entonces la psicóloga dando a entender la falta de códigos de la rubia que no le cayó nada bien.

Vero Lozano Wanda NAra.jpg

Cómo se desató la interna entre Wanda Nara y Verónica Lozano en Telefe por la visita de Johnny Depp

Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos a mediados de noviembre cuando, desde sus redes sociales, publicó una imagen junto a Johnny Depp durante la visita del actor a Buenos Aires para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, la segunda película que dirige.

La conductora acompañó las fotos con una frase que no pasó desapercibida: "Un día casual en el canal Telefe. Johnny Depp gracias por sus amables palabras". Ese comentario, sumado al gesto de mostrarse con una figura internacional, fue rápidamente interpretado como una nueva chicana hacia Mauro Icardi. Es sabido que el futbolista suele apelar a imágenes de Depp en sus posteos para ilustrar cada capítulo de su conflicto legal con Wanda.

Pero lo que parecía ser un simple posteo terminó generándole un inesperado revuelo a la anfitriona de MasterChef Celebrity puertas adentro del canal. En Intrusos (América TV) revelaron que la postal de Wanda con Depp cayó pésimo en los pasillos de Telefe.

Embed

Adrián Pallares fue el primero en describir el malestar general: "Todo mal con Wanda en Telefe. Parece que había armada desde la producción una cápsula para proteger a Johnny Depp donde nadie podía invadir. La foto provocó un quilombo".

Karina Iavícoli, por su parte, sumó un dato todavía más picante: según contó, una reconocida figura del canal también habría estallado contra Wanda. Se trataba de nada menos que Verónica Lozano, quien estaba entrevistando a la estrella de Hollywood cuando la mediática decidió compartir su foto.

"Aparte de que la gente y los capos de Telefe están enojados, voy a decir quién está re caliente con todo lo que pasó. Ella sale desesperada de MasterChef y pone gracias por tus palabras cuando vemos que no le dice nada", explicó la periodista, apuntando directamente a la actitud de la empresaria.

Y fue por más: "La que está re caliente con esta foto es Verónica Lozano porque quedó en segundo plano, porque ella sube la foto en plena nota de ella con Johnny, como si ella fuese más que Verónica, estaba súper enojada".

Según relató Iavícoli, Wanda habría decidido ocultar la publicación poco después al notar el nivel de tensión que había generado. "Después Wanda archiva la foto porque sabía que se venía todo el quilombo y le iban a tirar de los pelitos", concluyó la panelista, dejando en claro que la postal pensada para provocar a Icardi terminó generándole un inesperado problema dentro de Telefe.