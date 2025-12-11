Vero Lozano clafiricó el futuro de Vicky Xipolitakis en su programa ante la llegada de Marixa Balli: "El canal..."

A24.com

Vero Lozano habló con Intrusos y dio detalles del futuro de su programa en Telefe ante la incorporación de Marixa Balli y la posible salida de Vicky Xipolitakis.

11 dic 2025, 15:45
Desde hace varios días circula con fuerza un importante cambio en el programa de Verónica Lozano en Telefe de cara al próximo año. La incorporación de Marixa Balli a Cortá por Lozano es un hecho mientras que es toda una incógnita cuál será el futuro de Vicky Xipolitakis.

Lo cierto es que en diálogo con Intrusos (América Tv), Vero Lozano explicó que aún desconoce lo que pasará con Vicky en la pantalla y sí confirmó la llegada de Marixa a su ciclo.

"No está ya seguro si sale Vicky, tiene opciones para ir al Mundial. Sí es cierto que entra Marixa en febrero. Vicky es muy rendidora, es una excelente compañera, pero también sé que el canal tiene otros proyectos para ella", comentó la conductora sobre Xipolitakis y Balli.

Y en cuanto a su próximo año en Telefe, Lozano confirmó con entusiamo las charlas que tiene ya avanzadas: "Se habla de Bake Off y me encantaría hacerlo a full, igual sería para después del Mundial en principio".

Además, habló de la profunda charla que tuvo con Eugenia Tobal en la sección Chef al diván tras la reciente eliminación de la actriz en MasterChef Celebrity y remarcó cómo la notó tras la polémica con Germán Martitegui.

"La vi muy movilizada, tanto Bake Off como MasterChef son formatos que movilizan mucho, uno puede decir antes de decir que sí: bueno lo hago de taco. Pero son muchas horas, hay mucha presión. Venís de otro lado en su caso la actuación y en el mío la conducción y ahí se ponen a prueba otras cosas", finalizó la animadora.

La charla de Verónica Lozano con Eugenia Tobal donde contó todo de su pelea con Germán Martitegui

Eugenia Tobal finalmente se sinceró sobre la discusión que tuvo con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity (Telefe) tras ser la última eliminada del programa.

En la sección Chef al diváncon Verónica Lozano, la actriz se sinceró sobre cómo se llevó realmente con el polémico jurado del reality y dio detalles de aquel encontronazo que tuvieron en una de las grabaciones, algo que en su momento negó.

"No pasó nada con Germán", dijo primero la actriz. Y luego ante la repregunta de la conductora Tobal confesó aquel entredicho con el ácido jurado: "Mi personalidad también es así, no me acuerdo, igual lo hablamos con él", comenzó.

Y agregó: "Una vez creo fue que también tal vez yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal".

La actriz comentó que no estaba pasando por un buen momento a nivel personal y que esas cosas le repercutía de una manera distinta. "Hago un meaculpa que muchas cosas tal vez te afectan mucho más y estás más susceptible", precisó.

Y cerró diferenciándose sobre los modos del cocinero a la hora de marcar errores en los platos: "A lo mejor fue una manera. Las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas me parece siempre en la vida. Tal vez la forma pero hablamos con la mejor y nos hemos abrazado siempre. Listo ya está, se termina ahí".

