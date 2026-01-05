¿Fue para la China Suárez? La frase con doble intención que compartió Wanda Nara

wanda nara historia

Por qué Maxi López nunca quiso que Daniela Christiansson tenga relación con Wanda Nara

Marley viajó hasta la elegante ciudad de Ginebra, en Suiza, y allí Maxi López decidió mostrar por primera vez su hogar familiar, en medio de su gran momento como participante de MasterChef Celebrity.

Durante una entrevista íntima para Por el mundo (Telefe), el conductor aprovechó la ocasión para preguntarle a Daniela Christiansson sobre el vínculo que mantiene con Wanda Nara, la ex pareja de Maxi y madre de sus hijos.

En ese instante, López tomó la palabra y explicó con sinceridad cuál fue el motivo por el que nunca quiso que Daniela generara una relación demasiado cercana con su ex mujer.

"La relación con Wanda, ¿bien? ¿La conocés?", le consultó Marley a la modelo sueca. La madre de Lando y Elle respondió: "Bien pero no la conozco. Nos vimos en las fiestas". Maxi intervino enseguida y agregó: "Dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos", mientras Daniela completó: "Porque Maxi siempre había querido una distancia".

Con humor, el exfutbolista sumó su explicación: "A Wanda hay que tener una cierta distancia, es recomendable, porque sino viste la tenemos acá con nosotros. Está bueno a veces la cercanía por los chicos pero un poquito de distancia", expresó entre risas.

Luego, López reafirmó su postura: "Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero bien, lo justo y necesario", sostuvo con firmeza.

Marley destacó la buena convivencia actual y le dijo a Daniela: "Es genial que ahora se lleven bien todos porque vos sos parte de la familia y los chicos te adoran también", resaltando el rol que ella ocupa en la vida de los hijos de Maxi.