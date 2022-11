Fuerte denuncia de la hermana de Roberto Giordano: "Él me maltrataba y..."

En un móvil en vivo, Carla Giordano dialogó con Karina Mazzocco y su panel, y dio detalles de cómo era trabajar con el estilista.

"Los primeros años con él fueron buenos, pero los últimos fueron un suplicio", comenzó diciendo , y sumó "mi hermano me hizo mucho daño, me maltrataba y me sacaba los clientes. Yo entré en una profunda depresión y no me levantaba de la cama no más que para ir a trabajar. El nunca tuvo piedad, fue muy triste", aseguró con la voz entrecortada.

A pesar de haber trabajado como colorista por más de treinta años junto a Giordano, aseguró desconocer los movimientos fraudulentos del peluquero, que fue denunciado no sólo por ella sino que también por más de cien empleados que también fueron estafados.

"Me tiene que dar lo que me corresponde. Lo de hermano ya no existe, él nunca me trató como una hermana. Me tiene que dar una propiedad y el dinero que me debe", concluyó.

Operaron a Roberto Giordano por una afección coronaria

En los últimos años, Roberto Giordano se radicó en Punta del Este, Uruguay, y se alejó de la exposición mediática.

En A la tarde, contaron que en mayo el famoso estilista vino a Buenos Aires para someterse a una intervención por una afección coronaria.

"Fue operado por el doctor Jorge A. Belardi, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. En las próximas horas, recibirá el alta", comentó el periodista Lucas Bertero en el ciclo de América TV.

El panelista de A la tarde indicó que seguirá su recuperación en su casa en Buenos Aires por su estado es delicado: "Está muy débil y, por momentos, pierde la lucidez. Necesita de cuidados permanentes".

Por último, Bertero explicó que el estilista está acompañado por su ex mujer. "Ella se encarga de todo, pese a que están separados", concluyó.