Fuerte revelación de un actor: "La vacuna del Covid me quitó el 50 por ciento de la visión"

Resulta que el productor Aldo Funes lo contrató para actuar en la obra Divina familia, junto a Fabián Vena y Viviana Saccone que se presentará en Mar del Plata y Liporace recibió la oferta con mucha felicidad.

"Es una vuelta muy especial porque vengo de una enfermedad bastante seria por la culpa de unas vacunas pero me estoy reponiendo y es maravilloso volver a trabajar y reencontrarme con amigos y compañeros muy queridos. El público se va a entusiasmar mucho cuando vea el espectáculo", dijo.

En la entrevista que le hicieron Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo, Liporace confesó el difícil momento que vive: "Me cayó mal una vacuna del coronavirus y me mermó la vista y me paralizó un poco el cuerpo, que con el tiempo se fue solucionando. Lo de la visión es día a día y voy mejorando de a poco. No estoy con mi visión original sino con el 50 por ciento".

Enrique Liporace

Enrique Liporace reveló que la vacuna del Covid le quitó el 50 por ciento de la visión

Luego, cuando se le consultó qué vacuna había sido, el actor manifestó: "Fue la segunda vacuna Sputnik, la rusa, la que me afectó mal. Fue repentino: me dieron la vacuna y repentinamente tuve malestares que nunca había experimentado y eso me sorprendió. Acudí al médico de inmediato y me dijo que evidentemente algún ácido de la vacuna o algún líquido que el cuerpo desconoció por completo produjo todo este esquema de descomposición".

Sobre el tratamiento médico que realiza, comentó: "Sigo con los médicos pero por suerte voy saliendo a flote bien. Con el tiempo uno se va recuperando pero no deja de ser doloroso y costoso. De buenas a primeras mermó la visión y eso fue muy difícil".

De todas maneras, Liporace se colocó la siguiente dosis en su esquema de vacunación. "La única que puedo ponerme es la Pfizer y fui a dármela cuando llegó. La Pfizer es una maravilla y estoy ahora esperando que me consigan una nueva para colocármela".