Furia denunció un fuerte complot para eliminarla de Gran Hermano y apuntó directo contra Virginia

“Yo no me puedo enfermar, chicos. ¿Les soy sincera? Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar. No se me puede caer mi sistema nervioso central, ¿si?”, lanzó visiblemente enojada frente a varios de sus compañeros en una de las habitaciones.

Furia con participantes en el cuarto -captura GH2023.jpg

Asimismo, reveló que recibió asistencia médica por estas horas. “Me acaban de dar paracetamol. Pero, ¿sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico”, disparó exaltada. Y agregó: “Soy igual que mi abuela. Hasta que me muera, no voy a parar. Si pensaron en los compañeros y saben que yo me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto a dormir afuera. Y no, ¿yo tengo que dormir afuera?”.

Y tras remarcar que fue Florencia Regidor quien originó la faringitis que circula entre los concursantes de Gran Hermano, apuntó de lleno contra su nueva enemiga Virginia Demo. “Se enferma la otra, que está tosiendo todo el día por toda la casa, 24 horas, y me termino enfermando yo. No piensan en la gente, no piensan en los compañeros. Saben que me puedo enfermar. Hermosa estrategia”, lanzó desencajada.

Por último, Juliana aseguró que no se dará por vencida. “Me recupero y caigo otra vez. No me voy a ir de mi cuarto. Y tampoco voy a venir acá (el cuarto de los hombres) porque si yo soy la que tiene mocos y catarro, los voy a enfermar a los pibes. Soy consciente de eso. Hay un montón de cosas que están mal acá. No piensan en el otro”, cerró realmente furiosa.

Embed

El enojo de Furia tras el apoyo que recibió Virginia de los ex participantes de Gran Hermano

En la gala del jueves, todos los ex participantes de esta edición de Gran Hermano (Telefe) grabaron saludos para sus compañeros que permanecen dentro de la casa. Sin embargo, esto agitó las aguas ya que algunos no cayeron del todo bien entre los competidores.

Así es el caso de Furia, que durante la mañana se mostró indignada con los mensajes de Joel y Manzana por sus palabras de cariño y apoyo hacia Virginia.

Embed

"Quería mandarle un mensaje especial a Virginia, sos una mujer muy fuerte, muy valiente. Seguí así, te quiero mucho, te extraño con todo mi corazón. Te quiero ver en la final, dalo todo, sos la mejor, sabelo siempre", fueron las palabras de Manzana a la comediante.

Mientras que Joel, le expresó: "Les quería mandar un beso a todos, en especial a vos, Vir, sabes que te quiero mucho y no te apures en salir que te quiero en la final como ganadora. Manzana y yo te bancamos a muerte y te esperamos acá afuera. Te quiero mucho".

Estos mensajes quedaron haciendo ruido en la mente de Furia y en una charla con Darío disparó: "Joel no conoce Virginia, le hizo dos té y le miró el culo un poco ¿ahora es la amiga? Discúlpame".

"¿Y Manzana? Le chupan la sangre. El pibito tiene 25 años, no entiende nada y esta le hace dos ojitos, le muestra los pechos, y el pibe ya cae", finalizó con total desprecio.