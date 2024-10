Furia dio detalles de su salud, a seis meses de haber sido diagnosticada con leucemia

La jugadora salió del aislamiento para hacerse dichos controles. Cuando regresó, la estratega habló con sus compañeros: "Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada”.