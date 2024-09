Furia de Gran Hermano arrojó una terrible frase y estalló indignada contra la Argentina

"Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien", comenzó Furia su mensaje contra la Argentina, en un video publicado en X por la cuenta @TronkOficial.

"Que me tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio por ejemplo, no lo puedo creer. ¿Entendes? Y va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?", siguió en su firme postura.

Y continuó indignada: "O sea, es algo ilógico loco. ¿Qué les pasa bolu..? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así loco".

"Quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier... va a desaparecer. Váyanse hijos de pu... Los buenos nos vamos a quedar acá adentro, y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia", finalizó la ex Gran Hermano y luego Alex Caniggia aplaudió su curiosa exposición.

furia.jpg

Santiago Del Moro le dedicó a Furia de Gran Hermano el premio a Mejor reality en los Martín Fierro 2024

En la entrega número 52 de los Premios Martín Fierro 2024, Gran Hermano se llevó la estatuilla a mejor reality y su conductor Santiago del Moro le dedicó unas palabras a la ex participante más polémica y popular del programa, Juliana Furia Scaglione.

“Trabajamos miles de personas para hacer este programa único, que va dedicado más que nada a la gente. Este es el programa de la gente. A toda la gente que labura en las redes, que para bien o para mal hacen gigante a este programa en el cual laburamos tantas familias. Gracias a la gente de Kuarzo, gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso, gracias a los sponsors que bancan a este programa gigante", comenzó diciendo Del Moro.

“Gracias a los chicos que son los protagonistas, los que están, y los que no. ¡Juli, Furia, esto es tuyo también! Así que gracias a todos”, expresó el animador. Y cerró exaltado: “Así que gracias, a todos ellos, a todo el equipo, del canal, de Kuarzo... Gracias infinitas, ¡aguante Gran Hermano, carajoooo!”.

Por último, el ex jugador Emmanuel Vich se acercó al micrófono y manifestó: “Gracias, Gran Hermano por cambiarnos la vida”.