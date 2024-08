Furia reveló qué hizo con el dinero recaudado por sus seguidores para las votaciones de Gran Hermano

Luego, siguió en otro mensaje y denunció: "Hubo muha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros. Y otras unificaciones que no se acercaron ni a perdirme disculpas. Gracias a esas por robarme mi derecho de imagen y mi identidad".

También, remarcó: "Demás está decir que yo ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie. Todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor, por eso destaco y agradezco a todos los fans. Gracias siempre".

Cabe mencionar que Furia, por momentos, demuestra tener una relación ambivalente con sus seguidores. Hace unas semanas, desde su cuenta de Instagram, les había hecho una dura advertencia.

"Los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que es gente que me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar”, había dicho en aquel momento.

furia_tuits.jpg

El contundente pedido de Furia que decepcionó a sus fanáticos: "Por respeto mutuo"

Luego del éxito que tuvo tras su paso por Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione comenzó a trabajar en el programa de streaming Toda, conducido por Alex Caniggia en canal Carajo.

Lo cierto es que sus declaraciones programa a programa dieron mucho que hablar y parece que los fanáticos de la ex hermanita expresaron el deseo de formar parte de una tribuna en el estudio.

Sin embargo, Juliana decidió ponerles un freno y emitió un contundente comunicado en su cuenta de X para pedirle a sus seguidores que dejen de concurrir a la puerta de canal para encontrarse con ella.

“Furiosos actualmente no recibimos público en Carajo. Les pido amablemente que no asistan al estudio. Primero por respeto mutuo. Segundo porque ya marqué varias veces que no asistan. Gracias por entender”, escribió la entrenadora.

Como era de esperarse, el mensaje no cayó muy bien en sus seguidores, quienes la acusaron de tratarlos de molestos. "No para nada. No es por ahí el mensaje", aclaró ella.

"Es No se caguen de frío, no esperen afuera dos horas para verme. El momento para vernos va a llegar a los q no pudieron verme. El tema es que es mucha cantidad de gente", aseguró.