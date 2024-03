Furia reveló su mayor estrategia dentro de Gran Hermano: "Yo sé que soy..."

“Yo me hago la enojada dos horas, después vengo y me cago de risa, vos me decís ¿Qué te pasa pelotud…si hace media hora me estuviste tratando mal? Bueno, es medio jugar con psicología del jugador”, comenzó explicando.

Y destacó: “No todos hacen ni todos tienen las ganas. Hay gente que es normal y que no le gusta ir desde ese lado”.

Luego, siguiendo esa línea, recordó su relación con Lisandro Navarro y aseguró: “Yo me di cuenta que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora. Yo hablaba muy poco con Licha, por ejemplo, desde que le dejé de dar esa especie de fandom y me empecé a separar de él, se empezó a apagar un montón”.

“Me di cuenta que a la gente con la que estoy la re motivo, y si me voy de ese lado, los hago morir. Entonces bueno, si tengo sacar jugadores, listo, los voy a ir dejando. No lo hago de maldad, es un poder, algo que me dio la vida. Yo sé que soy energía”, sentenció.

Furia liquidó a Rosina y la eligió como su próximo objetivo en Gran Hermano: "Que se vuelva a Uruguay"

Tras la gala de nominación en Gran Hermano (Telefe), donde quedó una placa multitudinaria, Furia eligió a Rosina como su próximo objetivo a eliminar del reality y apuntó sin filtro contra ella.

Juliana es una de las participantes más fuertes del juego y con una clara influencia en el afuera a la hora de cada votación. De esta forma, le habló a la gente para que vayan por la uruguaya.

Durante una charla en la cocina con Catalina y Emmanuel, la entrenadora expresó: “¿Posta tiene miedo de la placa? Bueno ya es momento que se vuelva a Uruguay igual".

“100 días, gente. 101, 102 que me la estoy fumando. Toda la casa, básicamente", aseguró mirando a cámara y demostrando una clara intención de que Rosina sea la próxima eliminada.