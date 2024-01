Furioso descargo de China Suárez por las críticas que recibe: "Rajen de mis redes"

Luego, dejó en claro que no necesita la aprobación de nadie. “Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, agregó de forma contundente.

Molesta por los comentarios agresivos, la ex de Rusherking invitó a los haters a que no interactúen más en sus redes: “(Tengo) 31 años y muy bien vividos. Esto recién empieza, así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, cerró.

China Suárez

Coti Romero contó que la China Suárez "apuró" a la ex de Lauty Gram: "No sabía que era patotera"

En El streming del Bailando 2023 estuvo como invitada la exnovia de Lauty Gram, Madison Segreti, y Coti Romero -picante como siempre- contó una anécdota sobre la China Suárez que no la dejó muy bien parada. Cabe destacar que actualmente la actriz está saliendo con Lauty.

El jurado Ángel de Brito, quien notó la presencia de Segreti en el estudio, lanzó en el Bailando 2023 (América TV): "Parece que la China ya la rajó a Madison de algunos lados”. “Sí, La he visto y me la crucé en algunos lugares”, afirmó Madison.

Acto seguido, Coti intervino y reveló lo que pasó en una fiesta entre la China y Madison: “La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El de seguridad la tuvo que sacar”.

El conductor Marcelo Tinelli, asombrado por la actitud de la actriz de El hilo rojo, lanzó: “No sabía que la China era patotera. Brava”.