Georgina Barbarossa aclaró su verdadera relación con Alfa de Gran Hermano 2022

Georgina Barbarossadesmiente relación con Alfa de GH -captura.jpg Georgina Barbarossa aseguró que Walter Alfa Santiago, de Gran Hermano 2022, sólo fue su alumno de teatro.

Allí, la mujer aseguró desconocer el supuesto romance con María Valenzuela, si bien sí admitió el de Pata Villanueva. "¿Y el de Georgina?" preguntó entonces Lio Pecoraro picante, ante lo gritos de la conductora. “Ese me re sorprendió, tampoco sabía”, fue la respuesta de la entrevistada mientras Nancy Pazos pedía "¡Lo tenemos que confirmar!", entre risas.



Entonces Georgina Barbarossa tomó la palabra y aseguró: “¡No! Te lo juro por Dios que no. Roxana, te lo juro que no”. Y agregó firme: “Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho. Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto”. “Yo te creo, Georgina. Además, si hubiera pasado algo ¿qué problema hay?”, le remató la ex pariente del hermanito dejándola bien parada a la actriz que respiró aliviada.

Se conoció el romance de Alfa de Gran Hermano 2022 con otra famosa

Este viernes en Intrusos (América TV), Laura Ubfal dio a conocer un romance oculto de Walter Alfa Santiago, el participante más veterano de la casa de Gran Hermano 2022.

"Lío Pecoraro contó que, además de Georgina, Alfa salió con Daniela Cardone", comentó la panelista, ante el asombro de Marcela Tauro, que reemplazó a Flor de la V en la conducción del programa.

El jugador estuvo con otras dos famosas: Pata Villanueva y Georgina Barbarossa. Y, al parecer, hay más famosas en el pasado amoroso del latin lover de GH 2022.

Soledad Aquino, ex de Marcelo Tinelli, reveló que tiene una amistad con el participante del reality más famoso. "Yo lo conozco de chica, y nos encontrábamos en Pepino, un lugar de San Isidro cuándo éramos chicos", comentó la mamá de Cande y Mica en LAM.