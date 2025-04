Georgina Barbarossa contó detalles de su nuevo novio 25 años menor: "Sabe revolver bien..."

Y cuando Pía Shaw la interrogó sobre cuestiones puntuales del caballero en cuestión como su profesión, Barbarossa intentó esquivarla. “No voy a decir porque no es novio... ¡Yo no cuento mi vida privada!”, señaló algo incómoda.

Pero como el aluvión de consultas no cesaban, Georgina terminó confirmando que se trata de un señor con el que ha tenido un affaire en el pasado en Brasil, y ahora se reencontraron. “No es un sextoy, es un amigo. (...) Que es muy parecido a Luciano Castro, pero no tan alto", confió ya resignada ante la curiosidad de sus panelistas.

A esa altura de la charla, Barbarossa ya estaba acalorada, motivo por el cual pidió su abanico y comenzó a sacudirlo nerviosamente. “El señor ya pernocó en mi casa, pero nadie deja el cepillo de dientes en casa, y el que entra tiene que querer a mi perro, López. (...) No le quiero dar las llaves”, fueron entonces algunos detalles que confirmó la conductora sobre su relación con el misterioso hombre 25 años menor que ella.

Asimismo, tras admitir que cuando cortaron la primera vez tuvo que ver con que estaban en diferentes etapas de la vida, Georgina confió que "el reencuentro fue fogoso", así como también que "besa con lengua" y que franelean (sic) en la cocina.

Ya entre risas, la actriz confesó que el encargado de su edificio no conoce a su amigovio porque la visita “en horarios que no está", sobre todo después de las 20. Y por último, reveló que este, por el momento misterio, hombre hace deportes acuáticos motivo por el cual volvió a entrenar para ponerse al día "con las sentadillas", concluyó con picardía.

Georgina Barbarossa habló del enojo de Wanda Nara con su programa y reveló si banca a Mauro Icardi

En Intrusos, América Tv, contaron en detalle la explosiva interna y versión de un fuerte enojo de Wanda Nara con Georgina Barbarossa y su programa por cómo la tratan a diario en el ciclo mañanero de Telefe.

En diálogo con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Georgina aclaró: "Yo todo bien, me enteré por ustedes que estaba enojada conmigo. A mí lo que haga Wanda e Icardi realmente me da igual".

"Siente que no la defienden en tu programa...", le marcó Lussich sobre el enojo que mantendría Wanda con la conductora y su panel.

A lo que Barbarossa expresó: "Al contrario, Nancy (Pazos) sale a defenderla con los botines de punta. Yo siento que no tengo que defender, que tanto Icardi como Wanda son dos personas grandes".

Y dejó en claro: "A mí lo único que me preocupa de ese matrimonio son los chicos, me pongo en el papel de madre y abuela. Después lo que hagan ellos me da igual y me encanta porque nos da rating a todos".

Sobre la negativa de Wanda de hablar con Barbarossa para su programa, la conductora comentó: "Debe estar harta de que todo el mundo le haga preguntas pero ella hace pública su vida. Me gustaría hablar con ella, obvio, es una figura del canal".