Georgina Barbarossa expuso su enojo con Petrona de Gran Hermano y se le abalanzó en pleno vivo

"¡Te voy a matar! Primero te voy a dar un beso y después te voy a matar. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía todas las fichas en vos", exclamó la conductora mientras se tiraba encima de la invitada con un divertido acting.

Luego de un gracioso intercambio, la ex hermanita aseguró: "Me ganó la angustia, la preocupación por los chicos que están en la escuela… Pido perdón a toda mi gente. Yo les pedí de corazón que no me voten porque ya no rendía mi mente, no aguantaba".

"Todos me dicen lo mismo. Yo ya me siento feliz. Mi sueño ya está cumplido. Además, te conocí a vos", deslizó finalmente mostrando su admiración por la actriz.

El filoso comentario de Petrona contra Sandra en Gran Hermano 2024: "Ella no..."

La última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Petrona Jerez, estuvo este jueves con los analistas del reality y fulminó a Sandra Priore.

"Te dejaste ganar por Sandra", le comentó picante Eliana Guercio. "No, ella no me ganó, me ganó la angustia", le respondió. "Esperá una semana a que se le acaben los puchitos y vemos", disparó la tucumana.

"Se deshizo de la mayor contrincante. No te puedo creer que te dejaste ganar así por Sandra", le remarcó la analista. "Yo le doy una semana a Sandra y sale por la puerta giratoria", dijo filosa Petrona.

"No se entiende por qué tiraste la toalla. En un primer momento estabas en la cocina, que era el lugar de conflicto con Sandra. Con Sandra tuviste una relación amor odio permanentemente. Hiciste un montón de cosas y de repente se pincha así de la nada", acotó Pilar Smith.

"Creo que fui la mejor cocinera de la historia de Gran Hermano", destacó la exjugadora. "Pero vos estás acá y ella está disfrutando. Perdiste", opinó Ceferino Reato.

"No, está re plantada Sandra. Tuvo su declive, su angustia...", observó Eliana. "Esperá una semana", le advirtió Jerez.