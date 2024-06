Georgina Barbarossa, lapidaria con Furia tras su salida de Gran Hermano: "No me gusta que..."

En este contexto, en diálogo con LAM (América TV), Barbarossa una vez fue extremadamente sincera sobre el tema. “No la careteo, uno tiene que ser coherente en la vida. No me gustó dentro de la casa, quizás afuera es diferente”, confió de entrada.

furia 3.jpeg

Al tiempo que argumentó su postura antagónica frente a Scaglione. “Las formas no me gustan. No me gusta que me hablen mal o que griten, o que insulten. Todo eso no me gusta. Como lo trató a Mauro, lo que dijo de su sexualidad, de su cuerpo. Lo del HIV tampoco me gustó”, detalló si bien acotó: “Pero a lo mejor afuera de la casa es un amor”.

Claro que ante la consulta del periodista de si le diría a Juliana lo que piensa de ella en su cara, y la respuesta fue positiva. “Pero obviamente”, afirmó Barbarossa y dejó en claro que no le preocupa la reacción de la exhermanita: “Yo sé que el fandom no me quiere, bueno mala suerte. No puedo mentir”.

Georgina Barbarossa - captura LAM.jpg

En tanto, sobre qué le diría a Juliana, la conductora de Telefe le hizo saber: “Que venga y que charlemos tranquilas. Me gustaría charlar con ella en un lugar tranquilo, sin gente, sin público, sin cámaras”.

Así las cosas, al término de la nota, Yanina Latorre celebró la sinceridad de Georgina si bien advirtió que justamente por esa razón no le permitirán de Juliana ir a su programa. “Banco mucho que Georgina en Telefe, donde muchos son chupamedias, diga lo que piensa. Igual hay que avisarle que no se la van a dar justamente por estas palabras”, sentenció.

Embed

Georgina Barbarossa estalló en vivo y tuvo un ataque de furia contra Gastón Trezeguet: "¡Basta!

Semanas atrás, cuando tanto Furia como Martín Ku estaban dentro de la casa de Gran Hermano, en una de las galas de nominación, Juliana tuvo una reacción violenta contra el Chino cuando tuvieron que elegir a un familiar para que abandonase la casa. Allí, ella exigió a sus compañeros votar por la novia de su compañero.

Juliana le hizo la cruz a Marisol porque sintió que la miró de mala manera. "Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferme", expresó.

georgina barbarossa.jpg

Así, al día siguiente en A la Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarossa reaccionó como Furia y explotó cuando Gastón Trezeguet trató de defenderla. “¡Me tenés harta! ¡Basta, basta! ¡Basta de justificar!”, exclamó, a los gritos, la conductora.

“Igualmente, a mí me parece que quien quedó más agresivo en esta pelea fue el Chino, porque ¿pararse (para discutir)?”, comentó el panelista. La figura central del programa no podía creer lo que estaba escuchando y siguió: “¡Basta de justificar lo injustificable!”.

Después de unos minutos, Georgina recuperó la calma y todo volvió a la normalidad.