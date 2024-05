Gisela Bernal rompió el silencio tras las duras declaraciones de Ariel Diwan: "Por ahora..."

gisela bernal ariel diwan.jpg

Tras el duro relato de Ariel en el ciclo conducido por Pamela David, en A la Tarde (América) se encargaron de ir en busca de la otra protagonista de la historia para conocer su versión de lo que está sucediendo.

"No voy a declarar absolutamente nada. La única verdad que hay es como cada uno tiene su consciencia", sostuvo la artista sin intenciones dar muchos detalles al respecto.

Sin embargo, el notero insistió y le peguntó: "¿Qué te genera que se quiera re-vincular otra vez con tu hijo?". "No tengo ganas de declarar, por ahora. En otro momento lo voy a hacer. Fácil no es", concluyó Gisela.

La conmovedora lucha de Ariel Diwan por ver a Ian, su hijo del corazón: qué le dice Gisela Bernal

En 2015 Ariel Diwan y Gisela Bernal se separaron en medio de un gran escándalo al enterarse tras un examen de ADN que el empresario no era el padre de Ian sino que el hijo es de Francisco Delgado.

En su visita al ciclo Desayuno Americano, América Tv, el empresario contó con profunda emoción la lucha que lleva hace años para poder volver a ver a su hijo del corazón.

"Ian va a crecer y seguramente nos vamos a juntar. Hace diez años que no lo veo. El único tema para arreglar con Gisela es lo de la casa. Van a rematar el 50 por ciento que no se tengo absolutamente nada que ver", dijo conmovido.

"Ella (Bernal) no quería que haya una revinculación, me junté con ella tres veces y hablábamos, lo que pasa es que siempre tenía problema con sus abogados y me llamaba para que yo se lo solucione", explicó Ariel Diwan.

Luego, al hablar de los problemas económicos de su ex, comentó: "En un juicio laboral que perdió conmigo se le hizo una pelota enorme de plata pero que no es para mí, es para mis abogados. Sus primeros abogados le embargaron la casa por 125 mil dólares y el otro juicio que perdió otros 125".

"Me dijo que tenía razón cuando le dije en su momento que arreglemos. Esa casa la pagué entera y hace diez años que están viviendo ellos en mi casa", aseguró.

Y sobre los años que lleva sin poder ver a Ian, Diwan comentó con dolor: "Estoy para el or.. pasaron diez años y sigo esperando. Si tengo que esperar que lo resuelva la madre, eso no va a pasar nunca. Ella me dice que ya va a llegar el momento y está claro que era mentira".

"No lo vi nunca más. Yo no tengo ningún derecho (sobre Ian), esto tiene que ser de buena voluntad", finalizó.