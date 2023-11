Gonzalo, el hermano de Mariana Nannis en su peor momento: trabaja en la calle para sobrevivir

Gonzalo Nannis mantero en Villa Ballester - captura Mañanísima.jpg

Fue la gente de Mañanísima (El Trece) quienes compartieron imágenes del ex cuñado de Claudio Caniggia en la localidad de Villa Ballester trabajando como mantero. “Estaba en la vereda, en la esquina de las calles Italia y Alvear, delante de una panadería, entre las 17 y las 19, horario en el que vende lo que serían remeras truchas”, detalló Estefi Berardi.

Claro que hubo un detalle llamativo para los integrantes del programa de Carmen Barbieri, y es la escasa franja horaria en la que desarrolla su tarea como vendedor ambulante. Así, la conductora arriesgó compasiva: “Capaz que tiene otro trabajo”.

Gonzalo Nannis se defendió de la denuncia de su ex por amenazas de muerte: "Es cuento"

Semanas atrás, Gonzalo Nannis fue detenido un domingo por la noche en un departamento del barrio de Palermo acusado de amenazar de muerte a su ex pareja, quien hizo la denuncia telefónica al 911.

El lunes al mediodía, tras ser liberado, el hermano de Mariana Nannis habló con Intrusos, América Tv, y se defendió de la grave acusación en su contra.

"Llegué de laburar y dije me voy a clavar tres cervezas. Fui, me compré tres cervecitas para mí, compré cervezas para ella, y cuando llegué estaba la policía, que yo cuando me fui dije: 'te voy a clavar tres puñaladas'. Una cosa de locos", explicó sobre el episodio que su ex denunció y por el que fue detenido.

gonzalo nannis.jpg

"Esto me volvió a pasar hace un par de años. Me acaban de poner una perimetral. Y con mi anterior pareja se había vencido (la perimetral)", remarcó Gonzalo Nannis. "Tengo guardados los pelos que me sacó mi última ex pareja, todas las agresiones que me banqué", agregó el hermano de la mediática, quien se mostró enojado por la denuncia en su contra.

"Nunca hice nada por mi hijo pero ahora sí voy a fondo", advirtió. Y recordó: "El ex novio de ella le pegaba y mi hijo terminó con la nariz rota. No lo denunció porque sino le sacaban la tenencia". "Es cuento. Nunca quise meter a mis hijos en el medio pero ahora lo tengo que hacer", puntualizó Gonzalo Nannis.