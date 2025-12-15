Graciela Alfano celebró sus 73 años con un increíble video hecho con IA: "Orgullosa de mi resiliencia"

La publicación cosechó miles de “me gusta” y cientos de comentarios llenos de cariño, halagos y saludos por su cumpleaños. Una vez más, Graciela Alfano demostró que sabe reinventarse, conectar con su público y celebrar la vida sin prejuicios ni límites impuestos por la edad.

Embed

¿Qué consejo le dio Ernesto Sábato a Graciela Alfano?

A mediados de noviembre, Graciela Alfano fue invitada a Solo una vuelta más (TN), el ciclo conducido por Diego Sehinkman, donde mantuvo una charla íntima y profunda en la que habló de su carrera, de distintos momentos de su vida personal y hasta de sus vínculos con expresidentes. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando recordó el consejo clave que recibió del reconocido escritor Ernesto Sabato, una reflexión que terminó marcando un antes y un después en su destino profesional.

Durante la entrevista, la diva sorprendió al contar que, en su juventud, había considerado seriamente estudiar ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires. Ese deseo convivía con sus primeros pasos en el mundo artístico, en un momento en el que todavía no tenía definido cuál sería su camino. Según explicó, hubo dos figuras fundamentales que la ayudaron a inclinarse definitivamente por la actuación y dejar de lado la vida universitaria. “Aquella alternativa hubiese sido aburrida. En los 70, cuando estaba filmando Tiro al aire, dirigida por Mario Sabato, vino su papá, Ernesto, a ver el rodaje”, recordó Alfano, al evocar esa etapa de incertidumbre.

El encuentro con Ernesto Sabato fue determinante, aunque no de la manera que ella imaginaba. “A mí me interesaba mucho conocerlo porque él era doctor en física. O sea, sabía mucho del tema, obviamente”, explicó, dejando en claro la admiración que sentía por el escritor. En ese contexto, la charla derivó hacia la física y su vocación. “Entonces empezamos a hablar de física y yo le dije ‘mire Ernesto, la verdad que no me cuesta ser personaje, pero yo quiero ser ingeniera’”, relató. Alfano también reconoció que, por entonces, la formación actoral era distinta y que más adelante se profesionalizó con distintos maestros.

La respuesta de Sabato la descolocó por completo. “Me dijo ‘¿vos sabés por qué querés ser ingeniera? Porque tuviste una vida muy dura y la matemática es muy aséptica. Ahí no vas a tener mucha humanidad. Esto te va a permitir otra vida, otro dibujo, vas a entrar en otros lugares, va a estar buenísimo’”, recordó. Incluso confesó que volvió a su casa convencida de que el escritor le recomendaría seguir la carrera universitaria.

A ese consejo se sumó el de su primer terapeuta, el psicoanalista Mauricio Abadi, quien también fue clave en su decisión. “Paralelamente, yo estaba haciendo terapia con él, mi primer terapeuta. (...) Y me dijo ‘Graciela, la frivolidad es tan importante como el arte, vaya a divertirse’”, contó.

Con el paso del tiempo, Alfano no dudó en agradecer esas palabras que la ayudaron a encontrar su verdadero camino. “Los dos bendijeron mi carrera artística”, concluyó, convencida de que esas reflexiones fueron fundamentales para convertirse en la figura que es hoy.